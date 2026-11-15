Росіяни поранили чотирьох дітей під час атаки на Запоріжжя

Федоров: за добу в Запоріжжі та Запорізькому районі ушкодження отримали 32 людини

Минулої доби окупанти завдали 877 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Найважча ситуація в обласному центрі, по якому ворог бив авіабомбами, дронами й артилерією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на співголову Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.

Хто постраждав у Запоріжжі

За даними Івана Федорова, внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район поранено 32 людини, серед них четверо дітей. Упродовж 14 листопада ворог кілька разів бив по місту.

Найбільше людей постраждало вдень. Під час масованого удару по Запоріжжю, за інформацією ДСНС, поранено 22 людини. Серед них:

шестимісячне немовля;

дворічна дівчинка;

12-річний хлопчик.

Наслідки вечірнього удару керованими авіабомбами по Вознесенівському району Запоріжжя: вибиті вікна в багатоповерхівці, пошкоджені автомобілі у дворі. фото: Іван Федоров / Telegram

Вибухова хвиля та уламки пошкодили фасади й вікна багатоквартирних будинків за кількома адресами, будівлю навчального закладу, сім легковиків і дорожнє покриття.

Увечері окупанти атакували Вознесенівський район. Федоров повідомив, що ворог випустив по місту щонайменше вісім керованих авіабомб. В ОВА згодом уточнили, що ударів було 12. Після вечірньої атаки КАБами медики допомагали шістьом пораненим: дворічній дитині, трьом жінкам віком 40, 78 і 79 років та двом чоловікам 19 і 39 років. У кількох багатоповерхівках вибило вікна, на місці одного з ударів спалахнула пожежа. Кілька автомобілів згоріли, ще десятки припаркованих авто пошкоджені.

Уранці внаслідок удару по місту поранення дістав 32-річний чоловік. Пошкоджено будівлю, рятувальники загасили пожежу.

Скільки ударів зафіксували в області

Протягом доби війська РФ атакували населені пункти Запорізької області всіма доступними засобами:

34 авіаудари – по Запоріжжю, Зарічному, Балабиному, Комишувасі, Жовтій Кручі, Жовтенькому, Одарівці, Новотроїцькому, Новорозівці, Блакитному, Таврійському, Оріхову, Копанях і Васинівці;

– по Запоріжжю, Зарічному, Балабиному, Комишувасі, Жовтій Кручі, Жовтенькому, Одарівці, Новотроїцькому, Новорозівці, Блакитному, Таврійському, Оріхову, Копанях і Васинівці; 685 ударних БпЛА різних модифікацій , переважно FPV, – зокрема по Запоріжжю, Кушугуму, Біленькому, Степногірську, Приморському, Оріхову, Малій Токмачці, Гуляйпільському, Верхній Терсі та Новому Запоріжжю;

, переважно FPV, – зокрема по Запоріжжю, Кушугуму, Біленькому, Степногірську, Приморському, Оріхову, Малій Токмачці, Гуляйпільському, Верхній Терсі та Новому Запоріжжю; чотири обстріли з РСЗВ – по Червоному Яру, Таврійському й Новоандріївці;

– по Червоному Яру, Таврійському й Новоандріївці; 154 артилерійські удари – по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Оріхову, Щербаках, Малій Токмачці, Преображенці, Гуляйпільському, Добропіллю, Косівцевому та інших селах.

Від мешканців надійшло 471 повідомлення про пошкодження інфраструктури, житла й автівок.

Тиждень тому, 8 листопада, окупанти атакували Запоріжжя та область 819 разів. Тоді ворог завдав 25 авіаударів, застосував 601 безпілотник, п'ять разів обстріляв область із РСЗВ і 188 разів – з артилерії. Під удар потрапили 52 населені пункти, поранено шестеро мирних жителів.

Нагадаємо, 13 листопада окупанти вдарили по п'ятиповерхівці в Космічному районі Запоріжжя. Кількість поранених тоді зросла до 50, серед них восьмеро дітей. Того ж ранку внаслідок удару по житлових будинках загинув 17-річний хлопець, а з-під завалів рятувальники дістали чотирьох людей, зокрема 10-річного хлопчика.