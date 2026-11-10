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Ексволейболіст збірної Росії зник безвісти на війні з Україною

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ексволейболіст збірної Росії зник безвісти на війні з Україною
Разом із юнацькою та молодіжною збірними РФ Кімеров двічі ставав чемпіоном світу

На зв'язок із рідними та близькими окупант Кімеров останній раз виходив 16 серпня

Колишній волейболіст збірної Росії Олександр Кімеров зник безвісти на війні з Україною. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з опублікованою пропагандистами інформацією, Кімеров підписав контракт із Міністерством оборони РФ у березні 2026 року і потрапив до п'ятої окремої танкової бригади, де служив у другій штурмовій роті. На зв'язок із рідними та близькими окупант останній раз виходив 16 серпня.

Зріст Кімерова становить 215 см, він був одним із найвищих блокуючих у російському волейболі.

У своїй кар'єрі він виступав за московське «Динамо», «Урал», «Факел», італійську «Верону». У 2022 році він перейшов до клубу «Ярославич», а влітку 2023 був відсторонений від волейболу до грудня 2024 за вживання допінгу.

Разом із юнацькою та молодіжною збірними РФ двічі ставав чемпіоном світу. У складі збірної Росії вигравав Універсіаду, був бронзовим призером Європейських ігор.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.

Після цього рішення збірні Чехії, Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Австрії та Латвії заявили, що відмовляються грати з Росією на світовій першості.

Теги: війна волейбол окупанти

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