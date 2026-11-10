Ексволейболіст збірної Росії зник безвісти на війні з Україною

На зв'язок із рідними та близькими окупант Кімеров останній раз виходив 16 серпня

Колишній волейболіст збірної Росії Олександр Кімеров зник безвісти на війні з Україною. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з опублікованою пропагандистами інформацією, Кімеров підписав контракт із Міністерством оборони РФ у березні 2026 року і потрапив до п'ятої окремої танкової бригади, де служив у другій штурмовій роті. На зв'язок із рідними та близькими окупант останній раз виходив 16 серпня.

Зріст Кімерова становить 215 см, він був одним із найвищих блокуючих у російському волейболі.

У своїй кар'єрі він виступав за московське «Динамо», «Урал», «Факел», італійську «Верону». У 2022 році він перейшов до клубу «Ярославич», а влітку 2023 був відсторонений від волейболу до грудня 2024 за вживання допінгу.

Разом із юнацькою та молодіжною збірними РФ двічі ставав чемпіоном світу. У складі збірної Росії вигравав Універсіаду, був бронзовим призером Європейських ігор.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.

Після цього рішення збірні Чехії, Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Австрії та Латвії заявили, що відмовляються грати з Росією на світовій першості.