Ворог вдарив по центру Херсона: є загиблі

Внаслідок атаки загинули двоє людей

Російські загарбники сьогодні знову обстріляли центр Херсона. Снаряд влучив за 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Є інформація про двох загиблих», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють екстрені служби.

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Нагадаємо, вчора близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА. Внаслідок атаки пошкоджено два поверхи.

До слова, триває 295-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.