Україна била ракетами Atacms по Криму: Білий дім назвав знищені цілі

У Криму українські військові знищили російські зенітно-ракетні комплекси

Українські військові використовували далекобійні ракети Atacms для ударів по тимчасово окупованому Криму. Про це на брифінгу розповів координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

За його словами, українські воїни вкотре показали, що можуть за допомогою підтримки країн Заходу стримувати найбільшу армію у Європі.

«Їхній успіх не обмежується лише фронтом. Україна застосувала надані США ударні ракети великої дальності Atacms у Криму, знищивши російські зенітно-ракетні комплекси, командні пункти та аеродроми», – розповів Кірбі.

Також він підкреслив, що Україна потопила крилатими ракетами корабель у Севастопольському порту, а Чорноморський флот РФ залишив Крим.

Нагадаємо, Чорноморський флот Російської Федерації був змушений перебазувати «майже всі» боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки з боку ЗСУ. Про це в інтерв’ю Reuters розповів командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

Як повідомлялося, Пентагон вважає прийнятним можливість ударів американською зброєю по Криму, адже Крим – це Україна. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

До слова, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.