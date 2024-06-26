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Росія повідомила про атаку безпілотників у Смоленській області

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія повідомила про атаку безпілотників у Смоленській області
Смоленська область вранці нібито зазнала атаки дронів
фото з відкритих джерел

За словами губернатора, безпілотники намагалися атакувати військові об'єкти, розташовані у В'яземському районі

У ніч проти 26 червня в Смоленській області працювали сили та засоби протиповітряної оборони через нібито атаку безпілотників. Цілями безпілотників стали якісь військові об'єкти в регіоні. Про це заявив губернатор Смоленської області Василь Анохін. 

За словами губернатора, область зазнала атаки двох дронів близько 04:00 за місцевим часом.

«Противник намагався атакувати військові об'єкти, розташовані у В'яземському районі», – написав він.

За словами Анохіна, безпілотники були «придушені» силами ППО, а «жертв та руйнувань немає», однак на місцях працюють оперативні служби.

Зокрема, Міноборони РФ вже «відзвітувало» про знищені безпілотники та звинуватило Україну в атаці.

У звіті російського відомства стверджується про нібито знищення засобами ППО двох безпілотників літакового типу над територією Смоленської області.

Нагадаємо, що у ніч на 25 червня БпЛА атакували російський Білгород, внаслідок чого постраждала жінка та пошкоджено багатоквартирний будинок.

Також 25 червня Україна завдала удару по польовому складу боєприпасів російської армії у Воронезькій області.

До слова, з 1 січня 2024 року російські окупанти випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу Shahed. Протиповітряною обороною знищено близько 86% – 1953 «Шахеди».

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Теги: безпілотник росія

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