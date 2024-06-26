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Надсекретний морський дрон США добре видно з космосу (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Надсекретний морський дрон США добре видно з космосу (фото)
Надсекретне судно добре видно на Google Maps та Google Earth
зображення із Google Earth

Користувачі мапи Google знайшли секретний американський військовий підводний дрон

Користувачі сервісу Google Maps змогли знайти на карті надсекретний прототип безпілотного апарату Manta Ray Збройних сил США. Про це пише видання New York Post. Безпілотник перебував на військово-морській базі Порт-Уенем у штаті Каліфорнія.

«Надсекретний прототип зброї Manta Ray було виявлено пильними користувачами Google Maps, його чітко видно для всіх в інтернеті», – йдеться у матеріалі.

Автономне судно з гладким корпусом названо на честь ската Манти за його витончений дизайн та здатність закріплюватись глибоко під водою, працюючи в малопотужному режимі.

Створений компанією Northrop Grumman у рамках проєкту ВМС США з розробки підводної зброї великої дальності, Manta Ray є складним підводним безпілотником, здатним перебувати в сплячці на морському дні протягом «дуже тривалих періодів» без дозаправки. Військово-морський флот витратив більше трьох місяців на випробування корабля біля узбережжя Південної Каліфорнії.

Американський безпілотник названо на честь ската Манти
Американський безпілотник названо на честь ската Манти

«Безпілотний апарат доповнено кількома відсіками для корисного вантажу різних розмірів і типів, що дозволяє виконувати різноманітні типи військово-морських завдань», – пише New York Post. До того ж модульна конструкція дозволяє розбирати його та транспортувати в звичайних транспортних контейнерах, усуваючи необхідність у спеціальних портових спорудах.

«Наше успішне повномасштабне випробування Manta Ray підтверджує готовність транспортного засобу до роботи в реальних умовах», – повідомив у пресрелізі доктор Кайл Вернер, керівник програми Manta Ray в Агентстві перспективних оборонних проектів.

Раніше США запустили у стратосферу безпілотник британського виробництва Phasa35. Дрон залишатиметься там близько року, його живлять сонячні батареї. 

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Теги: США Google Пентагон безпілотник озброєння дрон

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