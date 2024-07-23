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Атака безпілотників на Севастополь: стали відомі наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Атака безпілотників на Севастополь: стали відомі наслідки
РосЗМІ пишуть про атаку на військову частину РФ у Криму
фото: з відкритих джерел

Наразі про постраждалих невідомо

У ніч на 23 липня безпілотники атакували Севастополь, влучивши у військову частину 65372. Також повідомляється про атаку на порт «Кавказ» у Краснодарському краї, де пошкоджено поромне судно. Поро це пишуть російські пабліки.  

Зокрема за даними джерел ASTRA в екстрених службах анексованого регіону, щонайменше один із 21 БПЛА, які атакували сьогодні вночі Севастополь, не було збито, і він влучив у будівлю в/ч 65372 на Монастирському шосе. Про постраждалих невідомо.

Раніше губернатор Краснодарського краю заявив, що в результаті атаки на порт Кавказ було пошкоджено поромне судно, є загиблі та поранені серед співробітників порту та членів екіпажу.

Як повідомлялося, у ніч на 23 липня дрони масовано атакували Севастополь у тимчасово окупованому Криму. Росіяни буцімто знищили над півостровом і Чорним морем 21 безпілотник.  Як заявив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєва, уламки від одного безпілотника нібито впали в одному із садових товариств і розбили скло вантажного автомобіля. Уламки від другого дрона також впали поряд із будинком у районі ще одного садового товариства.

Міноборони Росії стверджує, ніби протягом ночі чергові засоби ППО перехопили і знищили два безпілотники над Брянською та два – над Білгородською областями РФ, а також 21 дрон – над територією Криму та акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, що в ніч на 23 липня російські окупанти завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді на Сумщині. Попередньо, обійшлося без загиблих. На місці працюють аварійні служби, проводяться відновлювальні роботи.

Читайте також: Кримський міст і логістика війни 
Теги: Крим Севастополь

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