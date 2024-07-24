Повернення Криму: Сирський зробив гучну заяву

Сирський заявив, що Київ має план повернення Криму після незаконної його анексії диктатором Путіним

Повернути окупований Росією Крим цілком реально. Для досягнення міжнародно визнаних кордонів 1991 року робитиметься все можливе. Таку заяву зробив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian.

Як заявив Сирський, Київ має план повернення Криму після незаконної його анексії диктатором Путіним. «Це реально. Звичайно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають», – сказав Сирський.

Нагадаємо, 17 липня 2023 року, Служба безпеки України атакувала морськими дронами власної розробки Sea Baby споруджений росіянами Кримський міст. Тоді понад 20 годин безпілотники СБУ рухалися двома групами у напрямку цілі. Їм вдалося пройти непоміченими під носом у росіян та зруйнувати одну секцію мосту й суттєво пошкодити іншу. Ця спецоперація перерізала логістичну артерію, яка підживлювала російські війська на півдні України.

Раніше Військово-морські сили пояснили, як знищення Кримського мосту вплине на хід війни.

Як повідомлялося, російські окупанти намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж.