Росія може виготовляти аналог нових іранських дронів-камікадзе – Defense Express

Ще на початку 2024 року стало відомо, що підприємство «Завод Сигнал» хоче розпочати власне виробництво дронів за участю школярів та студентів

Дрон Qasef є покращеною версією російського дрона-камікадзе «Ланцет»

Російське підприємство «Завод Сигнал» запатентувало безпілотник, який зовні ідентичний іранському дрону-камікадзе Qasef. Про це повідомляє Defense Express.

За інформацією видання, мова про «Завод Сигнал», який розташовується у місті Ульяновськ на березі Волги.

Ще на початку 2024 року стало відомо, що підприємство хоче розпочати власне виробництво дронів за участю школярів та студентів. Тип безпілотника залишався невідомим. Зокрема, дрони можуть виробляти на «Заводі Сигнал» зокрема через те, що він знаходиться близько до річки, якою можна доставляти запчастини.

За інформацією журналістів, дрон Qasef, аналог якого хочуть виробляти в Росії, має такі характеристики:

стартова маса – 85 кг;

бойова частина – 30 кг;

довжина фюзеляжу – 2,88 м;

розмах крила – 3,25 метра;

дальність польоту – до 100 км.

Зокрема, Qasef є покращеною версією російського дрона-камікадзе «Ланцет». Він кращий у питанні дальності польоту та потужності бойової частини. Раніше такий безпілотник уже помітили у єменських хуситів, яких активно підтримує Іран.

Як повідомлялося, під час атаки на Київ у ніч на 20 липня, ворог використав не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-136, а й ще один новий дрон невстановленого типу.

Нагадаємо, Україна значно перевиконає початковий план виробництва малих ударних безпілотників FPV до кінця 2024 року.

Крім того, країна збільшить виробництво дронів середньої та дальньої дальності. FPV-дрони, які використовуються як «дрони-міномети» та «артилерійські безпілотники», завдяки своїй вибуховій потужності, відіграють важливу роль у війні. Україна також активно застосовує дрони середньої та дальньої дальності для ударів по території Росії, зокрема, по військових та енергетичних об'єктах.