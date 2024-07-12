У ракетах та безпілотниках РФ є компоненти щонайменше з 19 країн – генпрокурор

Серед країн, деталі яких було виявлено в російській зброї, – Китай, Південна Корея, Німеччина, Велика Британія, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Тайвань, США

Генпрокурор наголосив на розробці комплексної політики запобігання нелегальному обігу технологій

Ракети та безпілотники, які Російська Федерація використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу. Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

«Це Китай, Південна Корея, Німеччина, Велика Британія, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Тайвань, США та інші», – зазначив він.

Як зазначив Костін, вкрай важливо розробити комплексну політику запобігання нелегальному обігу технологій та посилити механізми відповідальності для причетних до такої діяльності.

«Невід'ємною частиною цих зусиль має стати криміналізація транспортування, продажу, купівлі, доставки або інших дій, пов'язаних з постачанням технологічних товарів юридичним та фізичним особам, які перебувають під санкціями», – додав він.

Нагадаємо, українські експерти знаходять в ракетах, якими Росія атакує Україну, іноземні компоненти.

Зокрема, у російських ракетах Х-59 виявлено 42 деталі та компоненти іноземного виробництва.

Як повідомлялося, НАЗК запускає першу в світі базу даних іноземних компонентів у зброї РФ.