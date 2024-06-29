У Севастополі прогриміли вибухи: окупанти поскаржилися на атаку

Сліди роботи російської ППО в небі над Севастополем

Развожаєв повідомив наслідки роботи ППО окупантів

У суботу вранці у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. У Севастополі працювала російська ППО. Про це повідомив окупаційний глава Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

За словами Развожаєва, відбиття ракетної атаки тривало приблизно 35 хвилин і станом на 9:41 – завершено. Окупанти заявив, що внаслідок збиття повітряних цілей буцімто постраждали три мирні жителі.

«У районі вулиці Новікова впав уламок ракети. У приватному будинку на Вигінній осколками розбило шибки, пробило дах будинку та стелю», – сказав Развожаєв.

За даними Telegram-каналу «Крымский ветер», російська ППО здійснила щонайменше два пуски ракет у Севастополі.

Нагадаємо, що Сили оборони України знищили російський центр космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомлялося, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що достатня кількість наданих США ракет великої дальності Atacms може дозволити українським силам завдати удару по побудованому Росією Керченському мосту в окупованому Криму та розірвати важливу російську наземну лінію зв’язку між окупованим Кримом і Росією.

До слова, російський диктатор Володимир Путін уникає коментування останніх вибухи у тимчасово окупованому Криму та події у Дагестані. Диктатор скасував усі особливі звернення до народу.