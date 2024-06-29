Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Севастополі прогриміли вибухи: окупанти поскаржилися на атаку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Севастополі прогриміли вибухи: окупанти поскаржилися на атаку
Сліди роботи російської ППО в небі над Севастополем
фото: «Крымский ветер»

Развожаєв повідомив наслідки роботи ППО окупантів

У суботу вранці у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. У Севастополі працювала російська ППО. Про це повідомив окупаційний глава Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

За словами Развожаєва, відбиття ракетної атаки тривало приблизно 35 хвилин і станом на 9:41 – завершено. Окупанти заявив, що внаслідок збиття повітряних цілей буцімто постраждали три мирні жителі.

«У районі вулиці Новікова впав уламок ракети. У приватному будинку на Вигінній осколками розбило шибки, пробило дах будинку та стелю», – сказав Развожаєв.

За даними Telegram-каналу «Крымский ветер», російська ППО здійснила щонайменше два пуски ракет у Севастополі.

Нагадаємо, що Сили оборони України знищили російський центр космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму. 

Як повідомлялося, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що достатня кількість наданих США ракет великої дальності Atacms може дозволити українським силам завдати удару по побудованому Росією Керченському мосту в окупованому Криму та розірвати важливу російську наземну лінію зв’язку між окупованим Кримом і Росією.

До слова, російський диктатор Володимир Путін уникає коментування останніх вибухи у тимчасово окупованому Криму та події у Дагестані. Диктатор скасував усі особливі звернення до народу.

Читайте також: 

Теги: Крим війна Севастополь ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна витратила надзвичайно багато політичних зусиль і дипломатичних ресурсів для максимального успіху саміту у місті Бюргеншток,
Мирний саміт: чи стане Україна центром нового геополітичного розколу?
6 червня, 08:40
Блінкен зазначив, що на саміті буде оголошено про надання широкого пакету допомоги Україні.
Що очікувати Україні від літнього саміту НАТО? Блінкен відповів
31 травня, 23:17
Дрони вперше атакували російський Моздок
Дрони вперше атакували Моздок, звідки злітають ворожі винищувачі
8 червня, 11:10
Арестович сміливо ставить себе в один ряд із Фрейдом та Юнгом
Арестович – нова ікона «хороших русских» Гібридна війна
27 червня, 22:15
Будівельні роботи на руїнах Херсонеса Таврійського у Севастополі тривають практично від початку окупації півострова
Окупанти звели на місці античного Херсонесу новобудову (фото)
26 червня, 16:44
Україна отримає від Німеччини 10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: що туди ввійшло
14 червня, 14:42
За словами Буданова, ракети великої дальності Atacms можуть зруйнувати Кримський міст
Буданов розповів, що змусить росіян покинути Крим
23 червня, 22:25
США вивели всіх своїх інструкторів з України до початку повномасштабного вторгнення
США можуть відправити військових підрядників до України – CNN
25 червня, 21:20
Атаку здійснюють українські кіберфахівці воєнної розвідки
Розвідка атакувала російських інтернет-провайдерів у Криму
26 червня, 21:31

Події в Україні

«12 годин без світла – базовий сценарій». Гендиректор Yasno дав прогноз на зиму
«12 годин без світла – базовий сценарій». Гендиректор Yasno дав прогноз на зиму
Звільнення десятьох українців із полону: Зеленський показав зворушливе відео
Звільнення десятьох українців із полону: Зеленський показав зворушливе відео
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
У Севастополі прогриміли вибухи: окупанти поскаржилися на атаку
У Севастополі прогриміли вибухи: окупанти поскаржилися на атаку
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
До чого призведе «замороження» війни в Україні? Командир ЗСУ відповів
До чого призведе «замороження» війни в Україні? Командир ЗСУ відповів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Вбивство російського пілота в Іспанії: стали відомі нові деталі
53K
Байден проти Трампа: американці назвали переможця дебатів
20K
Постачання винищувачів F-16 для України: начальник генштабу Бельгії назвав умову
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
11K
Прем'єр Бельгії звернувся до Орбана з несподіваною заявою
7291
ЗСУ атакували аеродром у Єйську: британська розвідка оцінили наслідки для РФ

Новини

Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
Сьогодні, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
Вчора, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Вчора, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Вчора, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Вчора, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Вчора, 08:50

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua