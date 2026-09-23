Росія вдарила КАБами по Ізюму: є постраждалі

Серед постраждалих – дитина

У ніч на 23 вересня терористичні війська РФ обстріляли місто Ізюм керованими авіабомбами. Про це повідомила Ізюмська МВА, передає «Главком».

Перший удар відбувся 22 вересня з 21:30 до 21:50 – попередньо, ворог випустив 8 КАБів, влучивши в районах Верхнього селища та ІОМЗ. Внаслідок атаки пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, виникли пожежі, а також зникло електропостачання.

О 22:40 росіяни завдали повторного удару ще 4 КАБами по району Нафтовик, де також зафіксовано пошкодження житлових багатоповерхівок та займання.

Відомо про 7 постраждалих внаслідок обстрілів, серед яких 11-річна дитина, яка отримала гостру реакцію на стрес. Усім травмованим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, 15 вересня окупанти завдали масованого удару КАБами по Ізюму. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Попередньо, є пошкодження багатоквартирного будинку. На цю хвилину відомо про двох постраждалих. Медики надають необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

До слова, російські війська вночі 21 вересня знову атакували залізничний вокзал у Лозовій Харківської області. Це вже другий удар по об'єкту протягом останніх півтора місяця. Під час атаки всі люди, які перебували на вокзалі, встигли перейти до укриттів.

Як відомо, Лозова вже зазнавала масштабної російської атаки на залізничну інфраструктуру. У ніч проти 5 серпня російські війська масовано атакували місто безпілотниками. Тоді одним із головних об'єктів удару став залізничний вокзал.