В Ярославлі атаковано НПЗ

Ярославський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних підприємств Росії

Вночі 17 вересня безпілотники атакували місто Ярославль у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Ярославський нафтопереробний завод. На НПЗ розгорілася масштабна пожежа.

Ярославський нафтопереробний завод (відомий як «Славнафта-ЯНОС» або «Ярославнафтооргсинтез») – це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в місті Ярославль. Завод здатен переробляти до 15 млн тонн нафти на рік та входить до п'ятірки найбільших НПЗ РФ за обсягом переробки. Підприємство виготовляє автомобільний бензин, дизельне пальне, авіагас (реактивне пальне) та іншу нафтохімічну продукцію. Завод забезпечує паливом внутрішній ринок Росії та є критично важливим логістичним об'єктом для забезпечення військової техніки окупаційних військ.

Як відомо, вночі 12 вересня безпілотники атакували Тольятті та Таганрог у Росії.

У російському Тольятті Самарської області місцеві жителі повідомили про вибухи. Ймовірно, під удар потрапив «КуйбишевАзот». Завод є провідним виробником капролактаму, поліаміду, аміаку та азотних добрив у РФ. Продукція підприємства використовується у цивільних галузях, а також має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу як джерело критичної сировини та товарів подвійного призначення.

Також у ніч на 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому.