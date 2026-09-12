РФ вдарила по приватному сектору у Запоріжжі: є загиблі

Внаслідок атаки є руйнування

Вночі 12 вересня російська терористична армія вдарила по Запоріжжю безпілотниками. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає «Главком».

За інформацією Федорова, російський безпілотник ударив по приватному сектору. Виникли пожежі, є руйнування.

Двох людей, які опинилися під завалами одного із зруйнованих будинків, витягли, але, на жаль, жінка померла.

Пізніше з-під завалів підняли тіло чоловіка. Федоров написав, що внаслідок атаки росіян загинули 64-річна жінка та 37-річний чоловік. Поранень дістала 59-річна жінка.

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Росія атакувала Запоріжжя фото: Запорізька ОВА

Раніше російські окупанти завдали удару ударним дроном по багатоповерховому будинку в Запоріжжі.



На кадрах із місця події, які публікують місцеві медіа та очевидці, видно момент влучання безпілотника в багатоповерховий будинок. Після удару над містом здійнявся густий дим, який видно здалеку. Наразі неможливо оцінити масштаби пошкоджень будинку. Також немає інформації, чи перебували люди у квартирах у момент влучання.

Як відомо, російська окупаційна армія протягом минулої доби завдала 989 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє отримали поранення у Запоріжжі та Запорізькому районі.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, внаслідок російської атаки на Запоріжжя виникла пожежа у торговельному центрі. «Ворог атакував Запоріжжя БпЛА. Зайнявся торговельний центр. Минулося без постраждалих», – написав Федоров.