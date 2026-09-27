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Росія атакувала ринок під Києвом: є загиблі й постраждалі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія атакувала ринок під Києвом: є загиблі й постраждалі
Удар стався на тлі масштабного обстрілу Києва та області російськими безпілотниками
фото: Прокуратура України

Олександр Медвідь: на місці триває ліквідація пожежі

Російські війська завдали удару по ринку «Столичний» у Софіївській Борщагівці під Києвом. Попередньо, двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка та допис в. о. Борщагівського сільського голови, секретаря Борщагівської сільської ради Олександра Медведя.

За словами Кличка, на території торговельного об'єкта після влучання спалахнула пожежа, ліквідацією якої займаються екстрені служби. Постраждалих оглядають медики та надають їм необхідну допомогу.

«У передмісті столиці горить ринок. Наразі, за інформацією медиків, там четверо постраждалих. Їх оглядають та надають допомогу. Також, попередньо, двоє людей загинули», – повідомив Віталій Кличко.

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Олександр Медвідь підтвердив загибель двох людей, зазначивши, що дані станом на зараз є попередніми і можуть уточнюватися. За його інформацією, на місці працюють рятувальники та всі профільні служби, а масштаби руйнувань і стан постраждалих з'ясовуються.

«Внаслідок ворожої атаки на території ринку «Столичний», за попередньою інформацією, відомо про двох загиблих. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби», – зазначив Олександр Медвідь.

Росія атакувала ринок під Києвом: є загиблі й постраждалі фото 1
Росія атакувала ринок під Києвом: є загиблі й постраждалі фото 2

Ринок «Столичний» розташований у Софіївській Борщагівці Бучанського району Київської області, неподалік столиці.

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Ворог вкотре атакував Київщину: є загиблі та поранені

Росія продовжує бити по мирному населенню і в столичному регіоні. На Бучанщині внаслідок влучання безпілотника загинули двоє людей, ще троє, за попередніми даними, дістали поранення. Кількість постраждалих уточнюється. У Бориспільському районі пошкоджено автомобіль. На місці працюють поліцейські, рятувальники та медики – правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.

Того ж дня обстрілів зазнав і Фастівський район: пошкоджено складське приміщення та шість автомобілів, постраждали двоє людей – жінка та чоловік. Про це повідомила Національна поліція України.

Наслідки масованої атаки на Київ і область

Удар по ринку стався на тлі масштабного обстрілу Києва та області російськими безпілотниками впродовж 27 вересня. Вибухи та влучання фіксували в кількох районах столиці.

Раніше того ж дня дрон влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва — на рівні четвертого-п'ятого поверхів. 

Крім того, безпілотник влучив в адміністративну будівлю в Голосіївському районі, а в Дарницькому уламки збитого дрона впали на територію дитячого садка. Ці та інші наслідки денного обстрілу «Главком» описував у матеріалі «РФ атакувала дронами різні райони Києва: що відомо про наслідки ударів».

У Солом'янському районі столиці через попередні влучання спалахували пожежі та постраждали цивільні об'єкти; також повідомлялося про загибель людини внаслідок нічного обстрілу Києва.

На Київщині наслідки фіксували і в інших громадах: у Вишневому Бучанського району безпілотник пошкодив автівки та спричинив загоряння, а в Броварах горіли складське й офісне приміщення.

Нагадаємо, впродовж дня 27 вересня «Главком» уже повідомляв про серію ударів російських безпілотників по Києву — серед зафіксованих наслідків тоді були влучання в адміністративну будівлю, пошкодження житлового будинку та падіння уламків на територію дитячого садка.

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Теги: безпілотник ринок пожежа Віталій Кличко рятувальники Київщина Київ

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