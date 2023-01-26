Росіяни вдарили по Херсонщині: лікарі борються за життя голови Кочубеївської сільради

Внаслідок атаки є загиблий та поранені

Російські загарбники вдарили ракетами по будівлі Кочубеївської сільради, що на Херсонщині. Внаслідок атаки є загиблий та поранені. Зокрема голова ОТГ Кочубеївки Людмила Костюк. Про це повідомив очільник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Під час ракетної атаки тварюки вдарили ракетою (!) по будівлі Кочубеївської сільради. Напевно, виродки думали, що там військовий об'єкт. Один співробітник, чоловік 1969 р.н., загинув. Четверо поранено та вже евакуйовано до лікарень Кривого Рогу. Серед них наш друг – голова ОТГ Кочубеївки Людмила Костюк», - зазначив Вікул.

Голова ОВА також повідомив, що зараз лікарі борються за життя Костюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що окупанти сьогодні вдарили ракетами по Києву.

Також відомо про приліт на Вінниччині та на Одещині.

До відома, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

Триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.