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Потужні вибухи в Києві: з’явилися перші подробиці (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Потужні вибухи в Києві: з’явилися перші подробиці (відео)
фото ілюстративне

Детальніша інформація буде згодом

У столиці вибухи пролунали в Дніпровському районі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Всі служби слідують на місце. Деталі згодом», – йдеться в повідомленні.

Раніше вибухи прогриміли на Одещині

Також відомо про приліт на Вінниччині.

Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

Теги: росія окупанти Київ війна

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