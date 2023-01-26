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Окупанти вдарили ракетами по Вінниччині

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по Вінниччині
фото з відкритих джерел

Деталі згодом оприлюднить місцева влада 

На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.

Згодом міський голова Сергій Моргунов підтвердив удар. 

«На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема.
Всі оперативні служби працюють на місці», – йдеться у повідомленні. 

В Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет.

У Київській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. 

Триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

 

Теги: Вінниця ракета

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