Росіяни вгатили ракетою по Сумщині: є загиблий та семеро поранених

Окупанти вбили одного мешканця Шосткинської громади

Учора, 14 червня, російські війська завдали ракетного удару по Шостці Сумської області. Станом на ранок суботи кількість поранених зросла до семи. Одна людина загинула. Про це повідомили Сумська обласна військова адміністрація (ОВА) та Оперативне командування (ОК) «Північ».

«Ворог завдав ракетного удару по Шосткинській громаді. Попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні ОВА 14 червня.

А вже в суботу, 15 червня, ОК «Північ» поінформувало, що кількість поранених зросла до семи осіб.

«У результаті обстрілу загинула одна цивільна особа та сім отримали поранення, пошкоджено промислові споруди», – зазначили військові.

Нагадаємо, що 14 червня російські війська атакували з дрона автобус у Шостинському районі Сумської області. У результаті цього поранені троє жінок.

До слова, у Сумській області тривають прикордонні бої. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) проводять вилазки, однак Сили оборони вже вжили всіх необхідних заходів.