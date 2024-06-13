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14 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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14 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби
Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу Дніпропетровської області
фото: пресслужба ДСНС

Ракетний удар російських військ у Кривому Розі призвів до загибелі дев’ятьох людей, 32 отримали поранення

У Кривому Розі 14 червня оголошено днем жалоби за загиблими через російський ракетний удар по житловому сектору міста. Про це повідомив  голова Ради оборони міста Олександр Вілкул,

«Завтра, 14 червня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок злочинної ворожої ракетної атаки 12.06.24», – йдеться у повідомленні.

За словами Вілкула, учора ввечері,  закінчилась аварійно рятувальна операція на місці ворожої ракетної атаки.

«На жаль, 9 загиблих, 32 поранених, із них 5 дітей», – повідомив Вілкул.

До лікарень міста, за його даними, було госпіталізовано 13 поранених, з них п'ятеро у тяжкому стані, один1 – у вкрай тяжкому стані. Усім їм надається вся необхідна допомога, лікарі борються за їх життя. Триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Задіяно 12 бригад комунальників.

Очільник Ради оборони міста зазначив, що в четвер, з 8.00 до 17.00, продовжить працювати штаб допомоги людям, який працював всю ніч, за адресою: пр. Героїв Підпільників 36А, сховище СШ №17. Там можна отримати ОСБ, тарпаулін, плівку, цвяхи та інші будматеріали, також оформити заяви на допомогу з міського бюджету. Тим жителям, які самі не можуть закрити вікна, буде надано допомогу комунальниками та управителями.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу Дніпропетровської області. Напередодні у місті пролунав вибух. Удар призвів до загибелі 9 людей, 32 отримали поранення, у тому числі п'ятеро дітей.

Читайте також: Ракетний удар по Кривому Рогу: МВС назвало кількість загиблих та поранених (оновлено) 
Теги: Кривий Ріг Олександр Вілкул обстріл

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