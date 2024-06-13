Російські пропагандисти потрапили в кому після обстрілу в Горлівці

Кореспондент Олексій Івлієв (на фото) разом з оператором потрапили під обстріл

Пропагандисти перебувають у тяжкому стані

Два співробітники пропагандистського телеканалу НТВ і окупант, який їх супроводжував, дістали важкі поранення під час обстрілу селища Гольмівський у Донецькій області. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як зазначають ЗМІ, під обстріл потрапив кореспондент Олексій Івлієв та оператор Валерій Кожин, їх доправили в міську лікарню №2.

За словами головного лікаря, співробітники російського телеканалу перебувають у комі, їх оперують. Пропагандисти перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, у російському місті Шебекіно, що розташоване біля кордону з Україною, четверо людей підірвалися на міні.

Раніше поширювалися відео з черговим халтурним витвором російських фейкоробів. Зокрема, у відеороликах родичі загиблих військовослужбовців ЗСУ домоглися медичної експертизи тіл своїх близьких, внаслідок чого нібито з'ясувалось, що всі загиблі мали прижиттєве вилучення органів.

До слова, ворог спробував реалізувати операцію пропагандистського характеру у Рижівці Сумської області.