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Російські пропагандисти потрапили в кому після обстрілу в Горлівці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Російські пропагандисти потрапили в кому після обстрілу в Горлівці
Кореспондент Олексій Івлієв (на фото) разом з оператором потрапили під обстріл
скріншот з відео

Пропагандисти перебувають у тяжкому стані

Два співробітники пропагандистського телеканалу НТВ і окупант, який їх супроводжував, дістали важкі поранення під час обстрілу селища Гольмівський у Донецькій області. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як зазначають ЗМІ, під обстріл потрапив кореспондент Олексій Івлієв та оператор Валерій Кожин, їх доправили в міську лікарню №2.

За словами головного лікаря, співробітники російського телеканалу перебувають у комі, їх оперують. Пропагандисти перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, у російському місті Шебекіно, що розташоване біля кордону з Україною, четверо людей підірвалися на міні.

Раніше поширювалися відео з черговим халтурним витвором російських фейкоробів. Зокрема, у відеороликах родичі загиблих військовослужбовців ЗСУ домоглися медичної експертизи тіл своїх близьких, внаслідок чого нібито з'ясувалось, що всі загиблі мали прижиттєве вилучення органів.

До слова, ворог спробував реалізувати операцію пропагандистського характеру у Рижівці Сумської області.

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Теги: пропаганда пропагандист обстріл Донеччина росіяни

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