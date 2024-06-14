На Сумщині росіяни атакували з дрона автобус із цивільними: є поранені

В автобусі на момент удару було понад 20 людей

14 червня російські війська атакували з дрона автобус у Шостинському районі Сумської області. У результаті цього поранені троє жінок. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

«Сьогодні, 14 червня зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус у Есманській громаді Шосткинського району», – йдеться в повідомленні.

В автобусі в момент удару перебувало понад 20 людей.

«Попередньо, троє жінок отримали поранення, різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу», – зазначила ОВА.

Усіх пасажирів автобуса евакуйовано. Наслідки атаки уточнюються.

Влада Сумщини вкотре закликала жителів регіону до евакуації.

Нагадаємо, що в Сумській області тривають прикордонні бої. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) проводять вилазки, однак Сили оборони вже вжили всіх необхідних заходів.

До слова, ворог спробував реалізувати операцію пропагандистського характеру у Рижівці Сумської області. Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію прикордонної Рижівки бійцями полку «Ахмат», опублікувавши відео в Telegram. Його заяву активно поширили російські ЗМІ. Голова Білопільської громади Юрій Зарко спростував цю інформацію.

Як повідомлялося, у ніч на 14 червня, російські війська намагалися завдати ударів по українських містах. Спершу ворог запускав безпілотники, а потім – ракети. Під час другої повітряної тривоги в повітря підіймався МІГ-31.

Вибухи лунали в Запоріжжі, у Харкові, на Хмельниччині. На Хмельниччі сили ППО активно протидіяли російським безпілотникам та ракетам, так як хвиля атак на Староконстянтинів тривала декілька годин.