Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Сумщині росіяни атакували з дрона автобус із цивільними: є поранені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Сумщині росіяни атакували з дрона автобус із цивільними: є поранені
Троє жінок дістали поранення внаслідок удару FPV-дрона
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В автобусі на момент удару було понад 20 людей

14 червня російські війська атакували з дрона автобус у Шостинському районі Сумської області. У результаті цього поранені троє жінок. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

«Сьогодні, 14 червня зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус у Есманській громаді Шосткинського району», – йдеться в повідомленні.

В автобусі в момент удару перебувало понад 20 людей.

«Попередньо, троє жінок отримали поранення, різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу», – зазначила ОВА.

Усіх пасажирів автобуса евакуйовано. Наслідки атаки уточнюються. 

Влада Сумщини вкотре закликала жителів регіону до евакуації.

Нагадаємо, що в Сумській області тривають прикордонні бої. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) проводять вилазки, однак Сили оборони вже вжили всіх необхідних заходів. 

До слова, ворог спробував реалізувати операцію пропагандистського характеру у Рижівці Сумської області. Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію прикордонної Рижівки бійцями полку «Ахмат», опублікувавши відео в Telegram. Його заяву активно поширили російські ЗМІ. Голова Білопільської громади Юрій Зарко спростував цю інформацію.

Як повідомлялося, у ніч на 14 червня, російські війська намагалися завдати ударів по українських містах. Спершу ворог запускав безпілотники, а потім – ракети. Під час другої повітряної тривоги в повітря підіймався МІГ-31.

Вибухи лунали в Запоріжжі, у Харкові, на Хмельниччині. На Хмельниччі сили ППО активно протидіяли російським безпілотникам та ракетам, так як хвиля атак на Староконстянтинів тривала декілька годин.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 14 червня 2024 року

Теги: обстріл Сумщина автобус дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські загарбники завдали удари з авіації по Шевченківському району м. Харкова
Атаки РФ на житлові квартали Харкова: правоохоронці розповіли деталі
14 травня, 19:38
Під час війни наявність електроенергії для військового виробництва критично важлива
Відключення електроенергії зашкодять оборонці України – The New York Times
21 травня, 10:18
Незважаючи на незаконність, багато жителів Північної Кореї дивляться південнокорейські програми
Південна Корея почала інформаційну кампанію на кордоні з КНДР: відреагувала сестра Кім Чен Ина
10 червня, 10:08
Аеродром Бельбек в окупованому Криму зазнав вже другої атаки за останні декілька днів
Атака на Крим: з'явилися супутникові фото пожежі на аеродромі
16 травня, 08:43
Олег Кіпер: На місці влучання однієї з ракет сильна пожежа
Атака на Одещину: кількість постраждалих зросла (оновлено)
17 травня, 19:29
Аналізи ДНК відібрали у дитини, як у прямого родича
Удар РФ по «Епіцентру» в Харкові: поліція ідентифікувала батька восьмирічного Михайлика
28 травня, 08:58
Унаслідок атаки поранення отримав водій
Росіяни атакували авто швидкої допомоги на Херсонщині
8 червня, 22:23
Голова Чеченської республіки заявив, що село захопили начебто лише за три дні
Кадиров заявив про окупацію Рижівки на Сумщині: голова Білопільської громади відреагував
10 червня, 01:23
Тактична система «Залізний купол» спрацювала у Ізраїлі
Ліван випустив по Ізраїлю майже сотню ракет за один раз
12 червня, 12:11

Події в Україні

РФ поширює фейки про знищення українських літаків. Повітряні сили відреагували
РФ поширює фейки про знищення українських літаків. Повітряні сили відреагували
Масована нічна атаки на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки
Масована нічна атаки на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки
На Сумщині росіяни атакували з дрона автобус із цивільними: є поранені
На Сумщині росіяни атакували з дрона автобус із цивільними: є поранені
Повітряна тривога тривала менше пів години
Повітряна тривога тривала менше пів години
Ціни на полуницю зросли: фермери пояснили причину
Ціни на полуницю зросли: фермери пояснили причину
Повітряні сили назвали цілі нічної атаки РФ
Повітряні сили назвали цілі нічної атаки РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
ЗСУ за день знищили п’ять російських човнів на Півдні
51K
Після підриву Каховської ГЕС росіяни вчиняють черговий екологічний злочин
38K
Убивство українки в Німеччині: поліція розкрила нові деталі
28K
Альтернативний флот: ЗМІ викрили ще одну країну, яка допомагає Росії обходити санкції
9823
Французьке ТБ показало допит полоненого росіянина: ексклюзивні кадри
5399
У київському метро пасажирка потрапила під потяг: поліція повідомила деталі події

Новини

Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Вчора, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Вчора, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Вчора, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua