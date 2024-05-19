Коли в Україні закінчиться війна – прогноз майора ЗСУ

ЗСУ зможуть поступово перехопити ініціативу на фронті до вересня-жовтня 2024 року

Військовий експерт та майор Збройних сил України Олексій Гетьман вважає, що війна в Україні буде продовжуватись ще кілька років, однак ЗСУ зможуть поступово перехопити ініціативу на фронті до вересня-жовтня 2024 року. Про це він розповів «Главреду».

«Війна в Україні триватиме ще кілька років, це очевидно», – зазначив він.

Гетьман також передбачає відступ окупаційної армії Росії на певних ділянках фронту. Проте він зауважив, що певні тактичні успіхи в росіян можуть бути, але не більше.

«Ні обвалу фронту, ні великого прориву не буде. Війна перейде в позиційні бої, а ми одночасно будемо накопичувати те озброєння, яке нам передаватимуть західні партнери. І тоді до вересня-жовтня ми зможемо перехопити тактичну ініціативу принаймні на півдні», – резюмував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, що росіяни втратили 20 одиниць бронетехніки під час штурму Часового Яру.