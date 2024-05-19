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Коли в Україні закінчиться війна – прогноз майора ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Коли в Україні закінчиться війна – прогноз майора ЗСУ
Війна перейде в позиційні бої, вважає Гетьман
фото з відкритих джерел

ЗСУ зможуть поступово перехопити ініціативу на фронті до вересня-жовтня 2024 року

Військовий експерт та майор Збройних сил України Олексій Гетьман вважає, що війна в Україні буде продовжуватись ще кілька років, однак ЗСУ зможуть поступово перехопити ініціативу на фронті до вересня-жовтня 2024 року. Про це він розповів «Главреду».

«Війна в Україні триватиме ще кілька років, це очевидно», – зазначив він.

Гетьман також передбачає відступ окупаційної армії Росії на певних ділянках фронту. Проте він зауважив, що певні тактичні успіхи в росіян можуть бути, але не більше.

«Ні обвалу фронту, ні великого прориву не буде. Війна перейде в позиційні бої, а ми одночасно будемо накопичувати те озброєння, яке нам передаватимуть західні партнери. І тоді до вересня-жовтня ми зможемо перехопити тактичну ініціативу принаймні на півдні», – резюмував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, що росіяни втратили 20 одиниць бронетехніки під час штурму Часового Яру.

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Теги: росія війна Україна озброєння росіяни

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