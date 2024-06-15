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Втрати ворога станом на 15 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 15 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 843-й день повномасштабної війни в Україні
фото: 93 ОМБр

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 090 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 15 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 15 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 15 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 525 150 (+1090) осіб;
  • танків ‒ 7 956 (+20) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 15 263 (+29) од;
  • артилерійських систем  – 13 855 (+37) од;
  • РСЗВ – 1 103 (+2) од;
  • засоби ППО ‒ 853 (+4) од;
  • літаків – 359 (+0) од;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 148 (+51);
  • крилаті ракети ‒ 2 293 (+7);
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од;
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 911 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2 322 (+12)
Втрати ворога станом на 15 червня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 15 червня:

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
  • В Середземному морі два ворожих кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них один рухався з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 15 червня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

Триває 843 день повномасштабної війни. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання російськими окупантами планів наступу. Протягом доби противник завдавав по території України шість ракетних ударів із застосуванням 17 ракет.

До слова, у ніч на 12 червня українські війська здійснили ракетний удар по російських зенітних ракетних дивізіонах в тимчасово окупованому Криму. Удари були нанесені по одному дивізіону С-300 неподалік аеродрому Бельбек та по двох дивізіонах С-400 біля Бельбеку та Севастополя. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2024 року
Теги: Генштаб корабель втрати

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