Втрати ворога станом на 15 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 090 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 15 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 15 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 15 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 525 150 (+1090) осіб;
- танків ‒ 7 956 (+20) од;
- бойових броньованих машин ‒ 15 263 (+29) од;
- артилерійських систем – 13 855 (+37) од;
- РСЗВ – 1 103 (+2) од;
- засоби ППО ‒ 853 (+4) од;
- літаків – 359 (+0) од;
- гелікоптерів – 326 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 148 (+51);
- крилаті ракети ‒ 2 293 (+7);
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни ‒ 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 911 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 2 322 (+12)
Активність флоту окупантів станом на 15 червня:
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
- В Середземному морі два ворожих кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них один рухався з протоки Босфор.
Триває 843 день повномасштабної війни. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання російськими окупантами планів наступу. Протягом доби противник завдавав по території України шість ракетних ударів із застосуванням 17 ракет.
До слова, у ніч на 12 червня українські війська здійснили ракетний удар по російських зенітних ракетних дивізіонах в тимчасово окупованому Криму. Удари були нанесені по одному дивізіону С-300 неподалік аеродрому Бельбек та по двох дивізіонах С-400 біля Бельбеку та Севастополя. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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