Втрати ворога станом на 15 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 090 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 15 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 15 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 15 червня втратила:

особового складу ‒ близько 525 150 (+1090) осіб;

танків ‒ 7 956 (+20) од;

бойових броньованих машин ‒ 15 263 (+29) од;

артилерійських систем – 13 855 (+37) од;

РСЗВ – 1 103 (+2) од;

засоби ППО ‒ 853 (+4) од;

літаків – 359 (+0) од;

гелікоптерів – 326 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 148 (+51);

крилаті ракети ‒ 2 293 (+7);

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од;

підводні човни ‒ 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 911 (+57) од,

спеціальна техніка ‒ 2 322 (+12)

Активність флоту окупантів станом на 15 червня:

В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;

В Азовському морі вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;

В Середземному морі два ворожих кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – вісім суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – вісім суден, з них один рухався з протоки Босфор.

Триває 843 день повномасштабної війни. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання російськими окупантами планів наступу. Протягом доби противник завдавав по території України шість ракетних ударів із застосуванням 17 ракет.

До слова, у ніч на 12 червня українські війська здійснили ракетний удар по російських зенітних ракетних дивізіонах в тимчасово окупованому Криму. Удари були нанесені по одному дивізіону С-300 неподалік аеродрому Бельбек та по двох дивізіонах С-400 біля Бельбеку та Севастополя. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.