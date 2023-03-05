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Росіяни атакують Україну новим типом бомб: Ігнат розповів деталі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росіяни атакують Україну новим типом бомб: Ігнат розповів деталі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Повітряних силах пояснили, чи можуть зараз ефективно боротися з новою зброєю окупантів

Авіаційні керовані бомби, які баражують, застосовані окупантами в Україні, можуть залітати на десятки кілометрів і для їхнього перехоплення українським захисникам потрібні сучасні винищувачі. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

«Вони (окупанти – ред.) запускають ракети дистанційно, як вони це роблять від весни минулого року, а можуть застосовувати кориговані авіаційні бомби. Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога. Тому плануючі бомби, кориговані авіаційні бомби, які мають крила можуть залітати на десятки кілометрів», – пояснив представник ЗСУ.

Ігнат наголосив, що Україна потребує сучасних винищувачів, зокрема F-16, щоб перехоплювати керовані авіаційні бомби, а також ефективно протидіяти ворожим літакам, які роблять запуски.

Раніше повідомлялося, що для визначення цілей ураження ворог використовує всі методи розвідки – радіолокаційну, агентурну, повітряну і космічну: повітряні сили підрахували, скільки авіаударів щодня завдає армія РФ по Україні.

Крім того, окупанти, ймовірно, зіткнулися з дефіцитом далекобійних ракет: повітряні сили пояснили, чому ворог змінив частоту ракетних атак.

Зауважимо, Росія готується до нових ракетних ударів: деталі.

До слова, триває 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.

Читайте також: Яка зброя потрібна Україні для поразки Росії: роз'яснення Повітряних сил
Теги: росія окупанти ворог перехоплення ЗСУ

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