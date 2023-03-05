Росіяни атакують Україну новим типом бомб: Ігнат розповів деталі

У Повітряних силах пояснили, чи можуть зараз ефективно боротися з новою зброєю окупантів

Авіаційні керовані бомби, які баражують, застосовані окупантами в Україні, можуть залітати на десятки кілометрів і для їхнього перехоплення українським захисникам потрібні сучасні винищувачі. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

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«Вони (окупанти – ред.) запускають ракети дистанційно, як вони це роблять від весни минулого року, а можуть застосовувати кориговані авіаційні бомби. Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога. Тому плануючі бомби, кориговані авіаційні бомби, які мають крила можуть залітати на десятки кілометрів», – пояснив представник ЗСУ.

Ігнат наголосив, що Україна потребує сучасних винищувачів, зокрема F-16, щоб перехоплювати керовані авіаційні бомби, а також ефективно протидіяти ворожим літакам, які роблять запуски.

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Раніше повідомлялося, що для визначення цілей ураження ворог використовує всі методи розвідки – радіолокаційну, агентурну, повітряну і космічну: повітряні сили підрахували, скільки авіаударів щодня завдає армія РФ по Україні.

Крім того, окупанти, ймовірно, зіткнулися з дефіцитом далекобійних ракет: повітряні сили пояснили, чому ворог змінив частоту ракетних атак.

Зауважимо, Росія готується до нових ракетних ударів: деталі.

До слова, триває 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.