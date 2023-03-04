Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
Україна підсилює Бахмут елітними підрозділами
Українська оборона Бахмута на Донеччині перебуває під дедалі сильнішим тиском, запеклі бої точаться в місті та навколо нього. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
За даними британської розвідки, регулярна російська армія та сили ПВК «Вагнер» здійснили подальше просування до північних околиць міста, що наразі утримуються Україною і є вразливими для російських атак із трьох сторін.
Розвідка також повідомляє, що Україна підсилює цей район елітними підрозділами.
Протягом останніх 36 годин було зруйновано два ключових мости в Бахмуті, у тому числі життєво важливий міст, що з’єднує місто з останнім основним шляхом постачання з Бахмута з міста Часів Яр.
«Утримувані Україною шляхи постачання з міста стають все більш обмеженими», – інформує британська розвідка.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 3 березня російські війська підірвали важливу транспортну споруду поблизу Бахмута – міст, який з'єднує Бахмут з селищем Хромове
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що ситуація у Бахмуті складна, але контрольована ЗСУ.
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