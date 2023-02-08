Деокупація Сватового і Кремінної. Голова Луганської ОВА пояснив, чому плани змінилися
«Якби наші хлопці самі не зупинились, то зайшли б у Сватове»
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай пояснив, чому у військових змінилися плани щодо деокупації Сватового і Кремінної. Про це Гайдай сказав в інтерв’ю «Главкому».
«Це ж – війна. Коли ЗСУ повибивали росіян з-під Харкова і відбувся той бліцкриг, якби наші хлопці самі не зупинились, то зайшли б у Сватове. Так, росіян там не було, так, наші могли б туди зайти, але це були підрозділи без резерву, без тилу. Можливо, їх би не взяли в оточення, але ворог міг би з Троїцького запустити резерви і взяти. На той момент у нас було все нормально і чудово, але у нас є Бахмут, Соледар, десь перекидають війська, є певні ротації. З іншого боку, є підсилення резервів з боку російських окупаційних військ», – розповів Гайдай.
Він зазначив, що війна ж триває по всій Україні, а не в Кремінній, тому йдуть постійні коригування на фронті.
«Напевно, треба справді бути хорошим військовим експертом, аби прогнози робити на тиждень, два, чотири. Ще буквально пару тижнів тому за певних сприятливих умов ми б і в Кремінну вже зайшли. Але війна ж триває по всій Україні, а не в Кремінній, тому йдуть постійні коригування на фронті – чи це просування вперед, чи більше оборонні дії», – підкреслив Гайдай.
Раніше Гайдай повідомляв, що окупанти штурмують позиції ЗСУ, переодягнувшись в український піксель.
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