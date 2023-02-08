Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Деокупація Сватового і Кремінної. Голова Луганської ОВА пояснив, чому плани змінилися

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Деокупація Сватового і Кремінної. Голова Луганської ОВА пояснив, чому плани змінилися
Збройні сили України поступово просуваються на напрямку Сватове — Кремінна
фото з відкритих джерел

«Якби наші хлопці самі не зупинились, то зайшли б у Сватове»

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай пояснив, чому у військових змінилися плани щодо деокупації Сватового і Кремінної. Про це Гайдай сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Це ж – війна. Коли ЗСУ повибивали росіян з-під Харкова і відбувся той бліцкриг, якби наші хлопці самі не зупинились, то зайшли б у Сватове. Так, росіян там не було, так, наші могли б туди зайти, але це були підрозділи без резерву, без тилу. Можливо, їх би не взяли в оточення, але ворог міг би з Троїцького запустити резерви і взяти. На той момент у нас було все нормально і чудово, але у нас є Бахмут, Соледар, десь перекидають війська, є певні ротації. З іншого боку, є підсилення резервів з боку російських окупаційних військ», – розповів Гайдай.

Він зазначив, що війна ж триває по всій Україні, а не в Кремінній, тому йдуть постійні коригування на фронті.

«Напевно, треба справді бути хорошим військовим експертом, аби прогнози робити на тиждень, два, чотири. Ще буквально пару тижнів тому за певних сприятливих умов ми б і в Кремінну вже зайшли. Але війна ж триває по всій Україні, а не в Кремінній, тому йдуть постійні коригування на фронті – чи це просування вперед, чи більше оборонні дії», – підкреслив Гайдай.

Раніше Гайдай повідомляв, що окупанти штурмують позиції ЗСУ, переодягнувшись в український піксель.

Читайте також інтерв’ю: Голова Луганської ОВА: Найголовніше – витримати перші три хвилі наступу
Теги: окупанти війна Сергій Гайдай ворог Бахмут Соледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС має намір включити Україну до своєї роумінг-зони
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 3 лютого
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 3 лютого
3 лютого, 11:33
Росіяни перетворили Бахмут на суцільну руїну
Окупанти накрили вогнем із артилерії Бахмут: є загиблі (фото)
31 сiчня, 16:05
Втрати окупантів зростають щодня
На окупованих територіях рашисти вигнали всіх лікарів і завезли своїх
21 сiчня, 07:33
Наслідки ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі
Трагедія у Дніпрі. Росія вбила п'ятьох дітей (фото)
17 сiчня, 16:08
Росіяни втрачають під Соледаром залишки контрактної армії
Банкова озвучила втрати окупантів під Соледаром: цифри вражають
12 сiчня, 22:26
Відбулися зміни в командуванні російського збройного угруповання
Перестановки у військовому командуванні РФ: ISW назвав дві мети Кремля
12 сiчня, 07:51
Пригожин пішов війною на міністерство оборони РФ
Як Пригожин та міноборони Росії ділили Соледар та осоромилися на весь світ
11 сiчня, 21:14
CNN: на окремих напрямках Росія на третину скоротила інтенсивність артилерійських ударів
CNN: на окремих напрямках Росія на третину скоротила інтенсивність артилерійських ударів
10 сiчня, 16:33

Події в Україні

Окупанти вгатили ракетою по Центральному парку Харкова (фото)
Окупанти вгатили ракетою по Центральному парку Харкова (фото)
Деокупація Сватового і Кремінної. Голова Луганської ОВА пояснив, чому плани змінилися
Деокупація Сватового і Кремінної. Голова Луганської ОВА пояснив, чому плани змінилися
Навчання українських військових у Польщі: стали відомі подробиці
Навчання українських військових у Польщі: стали відомі подробиці
Росіяни не мають бойової спроможності для вдалого наступу – ISW
Росіяни не мають бойової спроможності для вдалого наступу – ISW
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС: у Каховському водосховищі різко падає рівень води
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС: у Каховському водосховищі різко падає рівень води
Нідерланди, Данія та Німеччина передадуть Україні близько 100 модернізованих танків Leopard 1
Нідерланди, Данія та Німеччина передадуть Україні близько 100 модернізованих танків Leopard 1

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
У Росії трапився землетрус
21K
СБУ викликає Оксану Марченко на допит
21K
Сильний землетрус в Україні: яка ймовірність? Відповідає сейсмолог Сергій Вербицький
17K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
12K
СБУ повідомила про підозру українському генерал-майору міліції
9045
Митрополит розвінчав аргументи проти змін у церковному календарі

Новини

Окупанти наступають на Донбасі: Генштаб назвав найгарячіші точки
Сьогодні, 07:11
«Нуль охочих очолити митницю»? Після заяви Арахамії в соцмережах розгорівся скандал
Вчора, 15:40
Росіянин, що отримав штраф за сон із Зеленським, знову втрапив у халепу
Вчора, 13:31
Знову горить: у Росії сталася пожежа на нафтобазі (відео)
Вчора, 12:07
Чому не варто вручну відключати від електрики «щасливі» будинки: роз’яснення уряду
Вчора, 11:50
Кремль в істериці через конфіскацію майна олігарха Малофеєва у США
Вчора, 11:01

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту