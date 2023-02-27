«Має щось статися». Синєгубов оцінив можливість введення Військової адміністрації в Харкові

Голова області похвалив мера Харкова за те, що той не покидав міста під час війни

Для того, щоб реалізувати сценарій призначення голови Військової адміністрації Харкова, повинні відбутися деякі події або статися деякі факти, а наразі ще жодного з них не існує. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Голова ХОВА розповів про конструктивну співпрацю з міським головою Ігорем Тереховим та облрадою.

«Скажу так: у нас з мером наразі конструктивні відносини, він з 24 лютого не виїздив за межі Харкова та області, коли тут відбувалися гарячі події, та сповідував проукраїнську позицію. Про нашу взаємодію свідчать хоча б факти прийняття бюджету області на 2023 рік саме на сесії, а не розпорядженням голови обласної військової адміністрації, хоча саме такі повноваження в мене є», – сказав чиновник.

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Він наголосив, що з великою повагою ставиться і до всього депутатського корпусу обласної ради.

«І з головою облради у нас так само конструктивні відносини. А з міським головою у нас абсолютно чітка градація повноважень і, повторюсь, виключно ділові та конструктивні стосунки», – підкреслив Синєгубов.

Очільник Харківської області також назвав умову, за якої можливе призначення голови Військової адміністрації Харкова.

«Для того, щоб цей сценарій був реальним, повинні відбутися деякі події або статися деякі факти, а наразі ще жодного з них не існує. У будь-якому випадку рішення прийматиме президент», – наголосив голова Харківської обласної військової адміністрації.

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Як відомо, Олег Синєгубов розповів про логіку російських фейків. З його слів, росіяни постійно поширюють неправдиву інформацію про захоплення українських міст. Таким чином вони підтримують легенду про міць та непереможність своєї армії.

Також голова Харківської обласної військової адміністрації повідомив, що через війну Росії проти Україну призупинили свою роботу 80% промислових підприємств Харківщини.