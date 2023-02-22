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Росія може окупувати Білорусь. Аналітики ISW оцінили ризики для НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія може окупувати Білорусь. Аналітики ISW оцінили ризики для НАТО
фото з відкритих джерел

Імовірні постійні успіхи РФ у Білорусі ставлять країни Заходу перед вибором, що робити з новим безпековим ландшафтом на східному фланзі НАТО

НАТО має серйозно підготуватися до можливої окупації Москвою Білорусі. Про це йдеться у звіті ISW.

Експерти ISW сходяться на думці, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, досягне значних успіхів у посиленні свого впливу на Білорусь, незалежно від підсумків його вторгнення в Україну.

«Імовірні постійні успіхи РФ у Білорусі ставлять країни Заходу перед вибором, що робити з новим безпековим ландшафтом на східному фланзі НАТО. Якщо Альянс дозволить Путіну зберегти захоплені території в Україні, особливо в Криму та східній частині Херсонської області, тоді Кремль зможе використати як окуповані білоруські, так і українські території, щоб ще більше загрожувати Україні та східному флангу НАТО», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що як альтернативу Захід міг би забезпечити умови, за яких територіально єдина Україна стане надійним військовим партнером у захисті східного флангу НАТО від Росії та окупованої Росією Білорусі. Для цього в НАТО мають надати Україні можливість вигнати російські війська зі своєї території. Надзвичайно малоймовірно, що країни Заходу зможуть перемогти чи ефективно відреагувати на російську кампанію із поглинання Білорусі без попередньої поразки російського вторгнення до України.

Як повідомлялося, Кремль розробив детальний план «повзучої анексії» Білорусі політичними, економічними та військовими засобами до 2030 року.

До 2030 року російська влада розраховувала адаптувати законодавство Білорусі під російське, взяти під контроль зовнішню політику республіки та керувати нею в інтересах РФ, збільшити військову присутність на території країни, підпорядкувати собі інформаційний простір республіки, нарощуючи кількість російських ЗМІ, домогтися верховенства російської мови над білоруською, а також запровадити спрощену процедуру видачі російських паспортів громадянам Білорусі «з метою створення прошарку росіян, зацікавлених в інтеграції».

Теги: Білорусь війна росія окупанти Україна

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