Північна Африка поспіхом скуповує російські нафтопродукти

Сплеск інтересу до нафтопродуктів із Росії, за інформацією ЗМІ, зафіксували у Марокко, Алжирі, Єгипті та Лівії

Країни Північної Африки почали активно скуповувати нафтопродукти російського виробництва після скорочення закупівель Європою через санкції. Ситуація, що склалася, стурбувала країни ЄС через можливий обхід Росією обмежувальних заходів. Про це пише The Wall Street Journal.

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За даними WSJ, у 2021 році Туніс майже не купував у Росії нафтопродукти, але в останні місяці активно купує бензин, лігроїн, дизельне паливо та газойль (їх застосовують для виробництва хімікатів та пластмаси). У січні поточного року до країни надійшло 2,8 млн барелів російських нафтопродуктів. У лютому очікують надходження ще 3,1 млн барелів.

2021 року Марокко закупив 600 тис. барелів російського дизельного палива. Лише за січень 2023 року обсяг закупівель із Росії зріс до двох мільйонів барелів. Аналітики прорахували, що у лютому Марокко придбає ще 1,2 млн барелів.

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Сплеск інтересу до нафтопродуктів із Росії зафіксували також в Алжирі, Єгипті та Лівії.

Збільшення імпорту до Тунісу та Марокко співпало з нарощуванням ними експорту нафтопродуктів. Ситуація, що склалася, викликала побоювання, що йдеться про змішування та реекспорт продукції з Росії. Це може зірвати зусилля західних країн усунути російське паливо зі світової економіки.

Нагадаємо, 4 лютого, Рада ЄС ухвалила рішення встановити дві граничні ціни на нафтопродукти, які виробляють у Росії або експортують звідти. Перший ціновий ліміт стосується нафтопродуктів, дешевших за сиру нафту, як-от мазуту. Його можна буде продавати не дорожче 45 дол. за барель. Друга гранична ціна застосовується до російських нафтопродуктів, які коштують дорожче за сиру нафту, наприклад, до дизельного палива і бензину. Відповідно, їх можна буде продавати не більше ніж за 100 дол. за барель. Обмеження застосовуються з 5 лютого 2023 року.