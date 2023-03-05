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На Луганщині окупанти терміново ставлять на військовий облік підлітків

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Луганщині окупанти терміново ставлять на військовий облік підлітків
Відповідні комісії з початкової постановки громадян на військовий облік вже працюють
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

До кінця березня росіянам необхідно розшукати й поставити на облік громадян чоловічої статі 2006 року народження, що мешкають у так званій ЛНР

На захоплених територіях Луганської області російські загарбники терміново ставлять на військовий облік 16-річних підлітків. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація у Telegram.

Відповідні комісії з початкової постановки громадян на військовий облік вже працюють. До 31 березня росіянам необхідно розшукати й поставити на облік громадян чоловічої статі 2006 року народження, що мешкають у так званій ЛНР. Тобто тих, кого вже наступного року можна буде кинути на фронт замість кадрової російської армії.

Також продовжують вручати повістки громадянам старшого віку, які не перебувають, але зобов'язані бути на військовому обліку. Посилені розшукові заходи осіб, які ухиляються від призову. На підставі запитів із військкоматів таких чоловіків затримуватимуть і одразу доставлятимуть в пункти призову.

«Віднедавна із п’яти до одного року зменшено мінімальний період, на який укладається перший контракт на проходження військової служби між громадянином іншої держави та мо рф. Відповідні зміни вже внесені на росії. Це дозволить скоріше закрити проблемні місця ворога особами з інших країн», – зазначили в ОВА.

До того ж триває примусова паспортизація населення тимчасово окупованої території Луганської області. Нещодавно загарбники ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх цивільних громадян, які не мають паспорта громадянина російської федерації. Під дію обмежень, зокрема, потрапили Старобільськ, Рубіжне та Станиця Луганська.

«А от у Новопскові та Білокуракиному окупанти проводять чергові рейди. У Новопскові взагалі перекрили деякі вулиці. Ходять по домівках, перевіряють телефони, наявність чи відсутність паспорта рф, розпитують про «неблагонадійних родичів» – тих, що служать в ЗСУ, або евакуювалися в безпечні регіони України чи країни ЄС», – зазначили в ОВА.

До слова, триває 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.

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Теги: військомат «ЛНР» окупанти

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