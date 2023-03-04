Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили підрахували, скільки авіаударів щодня завдає армія РФ по Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Повітряні сили підрахували, скільки авіаударів щодня завдає армія РФ по Україні
Для визначення цілей ураження ворог використовує всі методи розвідки – радіолокаційну, агентурну, повітряну і космічну
фото з відкритих джерел

Небезпека ракетних атак зберігається постійно, українцям слід свідомо ставитись до сигналів повітряної тривоги

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти щодня використовують 30-40 ракет для завдання ударів по території України. При цьому для визначення цілей ураження ворог використовує всі методи розвідки – радіолокаційну, агентурну, повітряну і космічну.

Цією інформацією військовий поділився в ефірі телемарафону UA Разом. Він зазначив, що небезпека ракетних атак зберігається постійно, українцям слід свідомо ставитись до сигналів повітряної тривоги.

«У росіян стратегічна авіація, яка переміщається всією країною на далекий схід, і тактична авіація, що постійно переміщається, тобто йде певне розосередження. Для виконання завдань авіацією неважливо, де буде знаходитися літак, він може прилетіти навіть з іншого аеродрому», – зазначив Ігнат.

Він додав, що Росія також зосередила флот у Чорному морі, деякі кораблі мають «калібри». Тому здійснювати ракетні атаки з наведенням цілей на березі ворог може навіть не виходячи із бухти.

«Водночас і в нашій авіації дуже багато вильотів. Відповідно до завдань та погодних умов активність може бути різною. Сьогодні переговори постійно ведуться щодо надання Україні авіації, і це дуже важливо», – підсумував представник військового відомства.

Нагадаємо, станом на 4 березня у Чорному морі перебувають три російські ракетоносії.

Як повідомлялося, за даними ЗСУ, ймовірність нових ракетних обстрілів залишається дуже високою. Але росіяни можуть вдатися і до точкових ударів, або атак хвилями.

 

Теги: росія окупанти авіація армія літак небезпека ворог переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська куля над Київщиною: Повітряні сили повідомили деталі
Російська куля над Київщиною: Повітряні сили повідомили деталі
1 березня, 15:08
Нічна атака дронів: Повітряні сили розкрили подробиці
Нічна атака дронів: Повітряні сили розкрили подробиці
1 березня, 09:36
у Повітряних силах наголосили, що розслаблятись не треба, панікувати – теж
Повітряні сили пояснили, чому ворог змінив частоту ракетних атак
1 березня, 21:19

Події в Україні

Зимова гроза: на Рівненщині зафіксували рідкісне метеорологічне явище
Зимова гроза: на Рівненщині зафіксували рідкісне метеорологічне явище
Повітряні сили підрахували, скільки авіаударів щодня завдає армія РФ по Україні
Повітряні сили підрахували, скільки авіаударів щодня завдає армія РФ по Україні
Чи виходять ЗСУ з Бахмута: Офіс президента дав відповідь
Чи виходять ЗСУ з Бахмута: Офіс президента дав відповідь
Як у постапокаліптичному фільмі: в мережі з’явилися фото зруйнованої Мар’їнки
Як у постапокаліптичному фільмі: в мережі з’явилися фото зруйнованої Мар’їнки
Окупанти безуспішно намагаються оточити Бахмут – Генштаб
Окупанти безуспішно намагаються оточити Бахмут – Генштаб
Уряд затвердив Державну антикорупційну програму: що вона передбачає
Уряд затвердив Державну антикорупційну програму: що вона передбачає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
СБУ навчилася проводити операції світового рівня
11K
Кремлівський пропагандист влаштував дебош на борту літака
9178
Джо Байдена прооперовано: що сталося
8892
Оборона Бахмута: генерал розповів про ситуацію в найгарячішій точці
8686
Брянські заворушення. «Російський добровольчий корпус» зробив несподівану заяву
7257
Клоун, блазень або придурок: Кислиця прокоментував заяви Лаврова

Новини

Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
Сьогодні, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
Сьогодні, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Вчора, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Вчора, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
2 березня, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту