Повітряні сили підрахували, скільки авіаударів щодня завдає армія РФ по Україні

Небезпека ракетних атак зберігається постійно, українцям слід свідомо ставитись до сигналів повітряної тривоги

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти щодня використовують 30-40 ракет для завдання ударів по території України. При цьому для визначення цілей ураження ворог використовує всі методи розвідки – радіолокаційну, агентурну, повітряну і космічну.

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Цією інформацією військовий поділився в ефірі телемарафону UA Разом. Він зазначив, що небезпека ракетних атак зберігається постійно, українцям слід свідомо ставитись до сигналів повітряної тривоги.

«У росіян стратегічна авіація, яка переміщається всією країною на далекий схід, і тактична авіація, що постійно переміщається, тобто йде певне розосередження. Для виконання завдань авіацією неважливо, де буде знаходитися літак, він може прилетіти навіть з іншого аеродрому», – зазначив Ігнат.

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Він додав, що Росія також зосередила флот у Чорному морі, деякі кораблі мають «калібри». Тому здійснювати ракетні атаки з наведенням цілей на березі ворог може навіть не виходячи із бухти.

«Водночас і в нашій авіації дуже багато вильотів. Відповідно до завдань та погодних умов активність може бути різною. Сьогодні переговори постійно ведуться щодо надання Україні авіації, і це дуже важливо», – підсумував представник військового відомства.

Нагадаємо, станом на 4 березня у Чорному морі перебувають три російські ракетоносії.

Як повідомлялося, за даними ЗСУ, ймовірність нових ракетних обстрілів залишається дуже високою. Але росіяни можуть вдатися і до точкових ударів, або атак хвилями.