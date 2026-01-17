Росіяни вшосте за тиждень атакували об’єкти видобутку газу

«Нафтогаз» заявляє, що змушений збільшити імпорт

Російські окупаційні війська продовжують цілеспрямований терор проти цивільної інфраструктури України. У ніч проти суботи, 17 січня 2026 року, ворог завдав чергового удару по об'єктах Групи «Нафтогаз», поціливши в обладнання, що забезпечує видобуток природного газу. Це вже шоста атака на потужності компанії за останній тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького.

«Тільки за цей тиждень ворог шість разів атакував різні обʼєкти Групи Нафтогаз. Цієї ночі - черговий удар по обладнанню, яке забезпечує видобуток природного газу. На щастя, постраждалих немає. На місці працюють фахівці, які оцінюють масштаб пошкоджень», – написав Корецький.

Він наголосив, що через постійні атаки на газову інфраструктуру є наслідки для видобутку, які Нафтогаз змушений компенсувати за рахунок збільшення обсягів імпорту.

«Користуючись аномальними погодними умовами, ворог посилює удари по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас тепла, створити нестерпні умови життя. Всі служби Нафтогазу працюють у посиленому режимі», – додав Корецький.

ЯК відомо, влада долучила «Укрзалізниці», НАК «Нафтогаз України» та концерну «Укроборонпром» збільшити імпорт електроенергії від власних потреб, щоби поділилися електроенергією з людьми. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді