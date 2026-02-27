Окупанти вдарили по Сумщині: загинуло четверо людей (фото)

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки

Ворог атакував трьома безпілотниками сільськогосподарське підприємство

На Сумщині російська терористична армія вбила чотирьох людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 27 лютого 2026 року в Ямпільській громаді Шосткинського району близько 15:00 год ворог атакував трьома безпілотниками сільськогосподарське підприємство. З-під завалів дістали тіла директорки та бухгалтерки підприємства, ще одна співробітниця отримала поранення.

Уже о 18:20 год окупанти атакували безпілотником транспортний засіб у Ворожбянській громаді Сумського району. Двоє чоловіків загинули, ще один отримав поранення.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводяться досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, пообіді 27 лютого військові РФ здійснили обстріл із застосування БпЛА по селу Верхня Роганка Харківського району. Внаслідок цього постраждали люди.