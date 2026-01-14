«Нафтогаз» спростував інформацію про введення графіків газопостачання на Хмельниччині

Газопостачання для всіх споживачів здійснюється у повному обсязі

«Нафтогаз»: Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам та не поширювати фейки й маніпуляції

«Нафтогаз» заявив, що у мережі поширюється недостовірна інформація про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання на Хмельниччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Офіційно повідомляємо: жодних обмежень – ані в Хмельницькому, ані в будь-якому іншому регіоні України – немає і не планується. Газопостачання для всіх споживачів здійснюється у повному обсязі, попри постійні атаки ворога на газову інфраструктуру», – йдеться у заяві.

Компанія додала: «Подібні фейки є цілеспрямованою дискредитаційною кампанією. Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам та не поширювати фейки й маніпуляції».

До слова, українцям надходять електронні листи з фішингової розсилки від імені Міністерства енергетики. У Міненерго повідомили, що це фейк, міністерство не здійснює таких розсилок.

Річ у тім, що подібні файли можуть містити шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого зловмисники можуть отримати доступ до ваших даних та гаджетів. «Закликаємо не відкривати вкладення, не переходити за посиланнями та не здійснювати жодних оплат за такими листами», – закликали у Міненерго.