Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Нафтогаз» спростував інформацію про введення графіків газопостачання на Хмельниччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Нафтогаз» спростував інформацію про введення графіків газопостачання на Хмельниччині
Газопостачання для всіх споживачів здійснюється у повному обсязі
фото: «Нафтогаз»/Telegram

«Нафтогаз»: Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам та не поширювати фейки й маніпуляції

«Нафтогаз» заявив, що у мережі поширюється недостовірна інформація про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання на Хмельниччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Офіційно повідомляємо: жодних обмежень – ані в Хмельницькому, ані в будь-якому іншому регіоні України – немає і не планується. Газопостачання для всіх споживачів здійснюється у повному обсязі, попри постійні атаки ворога на газову інфраструктуру», – йдеться у заяві.

Компанія додала: «Подібні фейки є цілеспрямованою дискредитаційною кампанією. Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам та не поширювати фейки й маніпуляції».

До слова, українцям надходять електронні листи з фішингової розсилки від імені Міністерства енергетики. У Міненерго повідомили, що це фейк, міністерство не здійснює таких розсилок.

Річ у тім, що подібні файли можуть містити шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого зловмисники можуть отримати доступ до ваших даних та гаджетів. «Закликаємо не відкривати вкладення, не переходити за посиланнями та не здійснювати жодних оплат за такими листами», – закликали у Міненерго.

Читайте також:

Теги: газ Нафтогаз України фейк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перші аукціони за новими маршрутами пройшли у понеділок, 22 грудня
Україна запустила нові маршрути постачання газу
22 грудня, 2025, 16:48
Президент Сербії підтримує тісні зв'язки з Росією
Сербія домовилася про продовження поставок російського газу до кінця березня
23 грудня, 2025, 16:41
Під час нічної комбінованої атаки РФ завдала удару по обʼєктах «Укрнафти»
Окупанти вдарили по виробничих об'єктах «Укрнафти»
23 грудня, 2025, 22:07
Фахівці комбінату проаналізували опубліковану структуру витрат АТ «Запоріжгаз»
Тарифи на розподіл газу для промисловості необгрунтовано завищені – «Запоріжсталь»
29 грудня, 2025, 14:30
У Міненерго повідомили про фішингову розсилку
У мережі фіксується розсилка фейкових листів від Міненерго (фото)
Сьогодні, 13:45
АПМГ закликає Уряд запровадити мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу на період дії воєнного стану
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд не допустити підвищення тарифів на розподіл газу
30 грудня, 2025, 11:05
У місті Васильків внаслідок необережного поводження з газом стався потужний вибух
Намагався розпалити плиту газом: у Василькові пенсіонер опинився під уламками власного будинку
30 грудня, 2025, 12:40
Через нічну атаку під Львовом 376 абонентів залишилися без газу
Через нічну атаку під Львовом 376 абонентів залишилися без газу
9 сiчня, 08:00
Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка, який отримав опіки
У Голосіївському районі вибухнув газ у квартирі, є постраждалий
Сьогодні, 13:23

Суспільство

«Нафтогаз» спростував інформацію про введення графіків газопостачання на Хмельниччині
«Нафтогаз» спростував інформацію про введення графіків газопостачання на Хмельниччині
РФ атакує Україну модернізованими «шахедами» (фото)
РФ атакує Україну модернізованими «шахедами» (фото)
У мережі фіксується розсилка фейкових листів від Міненерго (фото)
У мережі фіксується розсилка фейкових листів від Міненерго (фото)
Федоров вперше повідомив, скільки українців перебуває в розшуку і СЗЧ
Федоров вперше повідомив, скільки українців перебуває в розшуку і СЗЧ
81-річний житель Чернігівщини танцює босоніж на снігу та займається спортом
81-річний житель Чернігівщини танцює босоніж на снігу та займається спортом
Загинув у збитому бойовиками вертольоті на Карачуні. Згадаймо Руслана Мазунова
Загинув у збитому бойовиками вертольоті на Карачуні. Згадаймо Руслана Мазунова

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua