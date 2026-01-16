Головна Країна Політика
«Укрзалізниця» та «Нафтогаз» поділяться електроенергією з українцями – Шмигаль

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
«Укрзалізниця» та «Нафтогаз» поділяться електроенергією з українцями – Шмигаль
Денис Шмигаль виступив під час години запитань до уряду у Верховній Раді
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Низку компанії зобов’язали збільшити імпорт електроенергії від власних потреб, щоб перерозподілити її між споживачами

Влада долучила «Укрзалізниці», НАК «Нафтогаз України» та концерну «Укроборонпром» збільшити імпорт електроенергії від власних потреб, щоби поділилися електроенергією з людьми. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає «Главком».

«Укрзалізниці», «Нафтогазу», «Укроборонпрому» доручено терміново забезпечити купівлю імпортованої електроенергії в обсягах не менше 50 % від їхнього власного споживання для того, щоб аби якомога більше енергії власного виробництва віддати людям», – сказав міністр. Також Шмигаль зауважив, що Україна збільшує імпорт електроенергії з ЄС, тому ми маємо можливості для такої ініціативи.

«Наразі максимальна потужність імпорту становить 2,3 ГВт», – зазначив Денис Шмигаль. За словами міністра енергетики, буде підвищено ціни для денних годин – граничні ціни на ринку електроенергії. Саме це дасть Україні можливість збільшити імпорт електроенергії з Європи. «У нас зараз перекіс: на нічні години імпорт закуповується в повному об’ємі, а вдень, на жаль, імпортується менше 30 % від фізичних спроможностей», – додав міністр енергетики.

Нагадаємо, як Денис Шмигаль повідомляв, що будинки з електроопаленням стануть обʼєктами критичної інфраструктури, тому світло там не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень. За словами міністра, уряд і штаб з ліквідації наслідків ворожих обстрілів ухвалили та протокольно оформили всі рішення стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури.

Також Денис Шмигаль заявляв, що Російська Федерація у 2025 році завдала 612 цілеспрямованих комбінованих ударів по обʼєктах української енергетики. Через це в Україні не залишилось жодної цілої електростанції.

Теги: Денис Шмигаль Укрзалізниця Нафтогаз України Укроборонпром електроенергія

