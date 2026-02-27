Головна Країна Події в Україні
Удар по Харківщині: є постраждалі, серед них – діти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по Харківщині: є постраждалі, серед них – діти
На Харківщині від ворожого удару постраждали п’ятеро людей
фото: Національна поліція України

Унаслідок обстрілу сталася пожежа у приватному будинку

Сьогодні пообіді 27 лютого військові РФ здійснили обстріл із застосування БпЛА по селу Верхня Роганка Харківського району. Внаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Унаслідок обстрілу сталася пожежа у приватному будинку. Постраждали п’ятеро людей, серед яких чотирирічний хлопчик та дев'ятирічна дівчина. У дітей гостра реакція на стрес.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції. Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, уночі 27 лютого російські окупанти атакували Куп'янський район. Унаслідок влучання дрона один із житлових будинків було повністю зруйновано. З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Ще одна жінка постраждала. Наразі на місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи.

До слова, ворог вчергове атакував Одеську область. Під удар потрапила цивільна, портова та промислова інфраструктура. Зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств. На окремих локаціях виникли займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами.

Як повідомлялося, окупанти обстріляли Запорізьку область. Унаслідок ворожого удару травмовані чотири людини, зокрема один підліток.

Теги: Харківщина війна

