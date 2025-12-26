«Укргазвидобування» отримало нового очільника

Юрій Ткачук (третій ліворуч) має понад 25 років досвіду в енергетичному та промисловому секторах

Керівник «Нафтогазу» назвав перші завдання нового глави «Укргазвидобування»

Юрій Ткачук став генеральним директором АТ «Укргазвидобування». 26 грудня нового керівника колективу компанії представив очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу групи.

«Це одна з найвідповідальніших управлінських позицій у галузі. Тому зараз перед новим генеральним директором стоїть низка критично важливих завдань. Йдеться про відновлення об’єктів після російських атак, а також збільшення обсягів видобутку газу – через буріння нових свердловин, проведення капітальних ремонтів, впровадження нових технологій, інтенсифікацію видобутку на виснажених родовищах і дослідження нових перспективних ділянок», – зазначив Корецький.

За словами пресслужби, призначення керівників замість тимчасово виконувачів обовʼязки у ключових компаніях групи – це завдання уряду. Водночас Сергій Лагно продовжить роботу на посаді головного інженера.

Юрій Ткачук має понад 25 років досвіду в енергетичному та промисловому секторах. З листопада 2022 року він працював фінансовим директором АТ «Укрнафта», де відповідав за фінансову стратегію, ризик-менеджмент та інвестиційну політику. У період з травня по грудень 2025 року виконував обов’язки керівника підприємства.

До слова, уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України», щоб забезпечити безперервність роботи компанії після закінчення контрактів чинного складу в січні 2026 року.