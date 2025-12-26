Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укргазвидобування» отримало нового очільника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Укргазвидобування» отримало нового очільника
Юрій Ткачук (третій ліворуч) має понад 25 років досвіду в енергетичному та промисловому секторах
фото: «Нафтогаз»

Керівник «Нафтогазу» назвав перші завдання нового глави «Укргазвидобування»

Юрій Ткачук став генеральним директором АТ «Укргазвидобування». 26 грудня нового керівника колективу компанії представив очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу групи.

«Це одна з найвідповідальніших управлінських позицій у галузі. Тому зараз перед новим генеральним директором стоїть низка критично важливих завдань. Йдеться про відновлення об’єктів після російських атак, а також збільшення обсягів видобутку газу – через буріння нових свердловин, проведення капітальних ремонтів, впровадження нових технологій, інтенсифікацію видобутку на виснажених родовищах і дослідження нових перспективних ділянок», – зазначив Корецький.

«Укргазвидобування» отримало нового очільника фото 1
фото: «Нафтогаз»

За словами пресслужби, призначення керівників замість тимчасово виконувачів обовʼязки у ключових компаніях групи – це завдання уряду. Водночас Сергій Лагно продовжить роботу на посаді головного інженера.

Юрій Ткачук має понад 25 років досвіду в енергетичному та промисловому секторах. З листопада 2022 року він працював фінансовим директором АТ «Укрнафта», де відповідав за фінансову стратегію, ризик-менеджмент та інвестиційну політику. У період з травня по грудень 2025 року виконував обов’язки керівника підприємства.

До слова, уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України», щоб забезпечити безперервність роботи компанії після закінчення контрактів чинного складу в січні 2026 року.

Читайте також:

Теги: Укргазвидобування Нафтогаз України Юрій Ткачук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор, працівник «Нафтогазу», йде перед газодобувним об'єктом «Нафтогазу», зруйнованим внаслідок російського удару по Україні
Associated Press показав наслідки удару по газовому об'єкту «Нафтогазу»
27 листопада, 04:56
Ексголова «Нафтогазу» Юрій Вітренко, який свого часу обіграв Путіна на «газовому треці», пропонує свій рецепт примусу росіян до миру
Як домовитися з Путіним? Розповідає Юрій Вітренко, який дотиснув російського диктатора у газових переговорах
8 грудня, 10:10
У застосунок приходитимуть нагадування про передачу показань і необхідність оплати за газ
«Нафтогаз» запустив мобільний застосунок для населення
5 грудня, 21:48
Оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням наслідків атаки
РФ атакувала газову інфраструктуру України: наслідки
2 грудня, 15:08
Один із численних прикладів руйнувань унаслідок російських ударів
Обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ: є постраждалі
4 грудня, 18:53
Під час нічної комбінованої атаки РФ завдала удару по обʼєктах «Укрнафти»
Окупанти вдарили по виробничих об'єктах «Укрнафти»
23 грудня, 22:07

Бізнес

«Укргазвидобування» отримало нового очільника
«Укргазвидобування» отримало нового очільника
«Укроборонпром» оголосив про початок відбору кандидатів до наглядових рад
«Укроборонпром» оголосив про початок відбору кандидатів до наглядових рад
PlayCity відновлює перевірки організаторів азартних ігор
PlayCity відновлює перевірки організаторів азартних ігор
CBAM може скоротити експорт України на сотні мільйонів євро – GMK Center
CBAM може скоротити експорт України на сотні мільйонів євро – GMK Center
«ДТЕК робить все можливе». Гендиректор компанії прокоментував BBC ситуацію з обстрілами енергетики
«ДТЕК робить все можливе». Гендиректор компанії прокоментував BBC ситуацію з обстрілами енергетики
В ICC Ukraine закликали не підвищувати тариф на розподіл газу: буде інфляційний вибух
В ICC Ukraine закликали не підвищувати тариф на розподіл газу: буде інфляційний вибух

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua