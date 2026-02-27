Головна Країна Події в Україні
«Укрпошта» почала тестувати екзоскелети

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
«Укрпошта» почала тестувати екзоскелети
На одному з терміналів «Укрпошти» розпочався тест-драйв екзоскелетів
фото: Ігор Смілянський

«Укрпошта» планує масштабувати цей проєкт на сортувальні станції країни

«Укрпошта» розпочала випробування інноваційних екзоскелетів для персоналу своїх логістичних центрів. Технологія має полегшити роботу сортувальників та вантажників, знизивши навантаження на спину та ноги під час роботи з важкими посилками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережі генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

За повідомленням Ігоря Смілянського, тест-драйв обладнання проходить на одному з найбільших сортувальних терміналів країни.

«На нашому терміналі «Київ-Лівий» (це той самий гігант на 14 000 квадратів, що відкрився у 2024-му) розпочався тест-драйв екзоскелетів. Зараз це моделі X PRO та X Carbon від Hypershell (від Robotics Distribution)», – повідомив Смілянський.

За його словами, основна перевага екзоскелетів – вони легкі (всього 2 кг), але при цьому забирають на себе аж 30% навантаження.

Смілянський переконаний, що це неабияк полегшує роботу з вантажами, адже посилки можуть важити до 30 кг, а вантажні відправлення ще більше

«Наступні кілька місяців ми будемо аналізувати результати тестування та збирати відгуки команди. Якщо такий апгрейд допоможе нашим фахівцям менше втомлюватися та почуватися краще, то в подальшому ми масштабуємо цей досвід на інші сортувальні центри країни», – зазначив Смілянський.

Зауважимо, екзоскелет – це спеціальний зовнішній каркас, який механічно підсилює м'язи людини. Він перерозподіляє вагу вантажу, дозволяючи працівнику піднімати важкі пакунки з меншими зусиллями та без ризику травмувати хребет.

Нагадаємо, «Укрпошта» виставила на продаж 20 об’єктів нерухомості загальною площею 32,8 тис. кв. м. Це близько 3% портфеля компанії. Зазначається, що торги відбудуться в системі «Prozorro.Продажі» з 3 по 12 березня.

Загальна стартова вартість майна – майже 248 млн грн.  Йдеться про активи, які не мають виробничих потужностей, не залучені до операційної діяльності та не впливають на надання послуг. Переважно це старі сортувальні приміщення та автобази, що перестали використовуватися після модернізації.

Найдорожчий лот – будівлі колишнього сортувального центру у Львові площею 5,6 тис. кв. м. Вартість об’єкта на торгах стартуватиме з 56,9 млн грн. Майно не використовується з листопада 2022 року після переїзду компанії в новий автоматизований центр.

