МАГАТЕ повідомило про локальне перемир’я біля Запорізької АЕС

Гроссі: Тривають роботи з розмінування, щоб забезпечити безпечний доступ для ремонтних бригад

Україна та РФ досягли домовленості про тимчасове локальне припинення вогню в районі Запорізької АЕС, аби провести необхідні ремонтні роботи на резервних лініях електропередач. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

Зазначається, що зараз діє ще одне місцеве перемир'я, досягнуте за посередництва МАГАТЕ, яке має на меті відновлення резервного електропостачання Запорізької АЕС напругою 330 кВ.

«Тривають роботи з розмінування, щоб забезпечити безпечний доступ для ремонтних бригад», – повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Як повідомлялось, у ніч на 3 січня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з однією з високовольтних ліній.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання.

Варто зазначити, що у 12 пункті мирної угоди про завершення війни йшлося про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ.