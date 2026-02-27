Україна знищила командира батальйону С-400 високоточним ударом безпілотника по окупованому Криму

Хасан Тумгоєв загинув завдяки точним ударам українських Сил спеціальних операцій із застосуванням дронів

Українські сили спеціальних операцій здійснили атаку за допомогою безпілотників у ніч на 25 лютого, ціллю яких були ключові компоненти російської протиповітряної оборони, розгорнутої в Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на United24.

Як повідомляється, завдяки удару української армії було знищено пускову установку зенітно-ракетної системи С-400. Це призвело до втрат особового складу, зокрема одного старшого офіцера.

Пізніше вдалося ідентифікувати загиблого офіцера. З'ясувалося, що це – підполковник Хасан Тумгоєв, який служив командиром батальйону російської системи протиповітряної оборони С-400.

Його смерть також підтвердили місцеві ЗМІ російської Республіки Інгушетія, звідки він родом.

Зазначимо, що Тумгоєв був випускником Ярославського вищого військового училища протиповітряної оборони та раніше брав участь у військовій кампанії Росії в Сирії до повномасштабної війни проти України.

