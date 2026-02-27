Головна Країна Події в Україні
Україна знищила командира батальйону С-400 високоточним ударом безпілотника по окупованому Криму

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Україна знищила командира батальйону С-400 високоточним ударом безпілотника по окупованому Криму
Підполковник Хасан Тумгоєв служив командиром батальйону російської системи протиповітряної оборони С-400
фото: KilledInUkraine/X

Хасан Тумгоєв загинув завдяки точним ударам українських Сил спеціальних операцій із застосуванням дронів

Українські сили спеціальних операцій здійснили атаку за допомогою безпілотників у ніч на 25 лютого, ціллю яких були ключові компоненти російської протиповітряної оборони, розгорнутої в Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на United24.

Як повідомляється, завдяки удару української армії було знищено пускову установку зенітно-ракетної системи С-400. Це призвело до втрат особового складу, зокрема одного старшого офіцера.

Пізніше вдалося ідентифікувати загиблого офіцера. З'ясувалося, що це – підполковник Хасан Тумгоєв, який служив командиром батальйону російської системи протиповітряної оборони С-400.

Його смерть також підтвердили місцеві ЗМІ російської Республіки Інгушетія, звідки він родом.

Зазначимо, що Тумгоєв був випускником Ярославського вищого військового училища протиповітряної оборони та раніше брав участь у військовій кампанії Росії в Сирії до повномасштабної війни проти України.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру «заступнику міністра» окупаційного уряду Херсонщини. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність колаборанта, який після захоплення регіону добровільно обійняв посаду «заступника міністра сільського господарства та рибальства» у незаконному органі влади РФ.

За даними слідства, фігурант, маючи досвід роботи в українському самоврядуванні, допомагав агресору встановлювати контроль над аграрним сектором області. 

Він особисто координував інвентаризацію сільгосптехніки та майна українських підприємств для їх подальшого «націоналізації» на користь окупантів.

