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Росія атакувала Запоріжжя: виникли пожежі, пошкоджені будівлі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія атакувала Запоріжжя: виникли пожежі, пошкоджені будівлі
РФ атакувала Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих

У ніч на 27 червня російські терористи атакували Запоріжжя. Наслідки ворожого обстрілу повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

За словами Федорова, внаслідок ворожої атаки виникли пожежі на декількох локаціях. Також є пошкодження нежитлових будівелб.

Очільник ОВА додав, що росіяни завдали щонайменше шість ударів БпЛА по території обласного центра. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч проти 25 червня російські окупанти завдали ударів дронами по Запоріжжю.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня ворог направив на місто 13 безпілотників. Внаслідок атаки виникли три пожежі, площею 100, 300 та 800 м.кв.

Пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення, згоріли автівки. 

У ніч на 16 червня Росія здійснила атаку дронів на Запоріжжя. Федоров повідомив, що через ворожу атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя.

Зауважимо, у ніч проти 14 червня російські терористи обстріляли Запоріжжя. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про наслідки ворожого обстрілу.

Росіяни нанесли по місту щонайменше п'ять ударів. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. У місті виникли пожежі та здіймається дим.

За повідомленням ДСНС, у Запоріжжі загорілися легкові автомобілі, декілька будівель, склад. Надзвичайники ліквідували усі пожежі.

Варто зазначити, що ввечері 12 червня Росія завдала авіаційного удару по Гуляйпільській громаді, що у Запорізькій області. 

Федоров повідомив, що окупаційна армія завдала щонайменше чотири авіаудари по Новогригорівці.

Пізніше очільник Запорізької ОВА оновив інформацію про наслідки обстрілу. Так, стало відомо, що 60-річний чоловік став жертвою російського удару.

Кількість поранених зросла до трьох осіб. Двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні. 

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Теги: обстріл Запоріжжя

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