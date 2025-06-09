«Їхав крізь шквал ракет і дронів». Глава МЗС Литви розповів про свій шлях до України

За словами міністра, окупанти бʼють по Україні, щоб зламати її громадян

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, який приїхав до Києва, розповів, що добирався до столиці під час атаки російських ракет і дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережах литовського міністра.

Будріс наголосив, що останнім часом Російська Федерація посилила удари по українських об’єктах цивільної інфраструктури. «Сьогодні вранці наш поїзд був змушений проїжджати через шквал ракет і безпілотників, що накрили міста Рівне і Дубно. Лише кілька днів тому в результаті удару по Харкову загинули і були поранені десятки людей, серед них діти», – каже дипломат.

Глава литовського МЗС наголосив, що це не нещасні випадки, а цілеспрямовані акти терору, спрямовані на те, щоб «зламати волю України».

«Але Україна стоїть твердо, захищаючи не тільки свою територію, а й принципи свободи і демократії в Європі. Фактично, Україна захищає Європу. Миру не буде досягнуто шляхом умиротворення. Світ повинен залишатися єдиним у підтримці України – військовій, економічній та політичній», – підсумував Будріс.

Нагадаємо, Росія вночі запустила по Україні рекордну кількість повітряних цілей: 499, з них 479 – знешкоджено ППО. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.

Як відомо, у ніч на 9 червня Росія масовано атакувала Сумщину. Мер Конотопа Артем Семеніхін написав у своєму Telegram-каналі, все небо в області червоне від цілей, передає «Главком». «Все небо в області червоне від цілей. Такого ніколи не було ще. В наш бік з різних напрямків (північ) ще близько 5 штук», - пише Семеніхін.

Також у ніч на 9 червня Рівненська область зазнала масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник спочатку запустив дрони-камікадзе типу «шахед», а ближче до ранку – крилаті ракети та, ймовірно, гіперзвукові «Кинджали».

Першими сигналами про загрозу стали повідомлення про наближення безпілотників. О 00:09 мер Рівного закликав мешканців перейти до укриттів через рух ворожих БпЛА у бік міста. Вже за пів години, о 00:26, дрони досягли Дубна. Очільник Рівненської ОВА повідомив про наслідки атаки.

До слова, Служба безпеки України затримала коригувальника масованих повітряних атак російських окупантів по столиці України. Як встановило розслідування, зловмисник діяв на замовлення ФСБ РФ, а його головним завданням було знайти і передати ворогу координати ППО та мобільних вогневих груп, які обороняють Київ.