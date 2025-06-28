Мер Одеси показав перші кадри після обстрілу

Аварійні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків

Цієї ночі окупаційні війська завдали удару по Одесі. Ворог обстріляв мирне місто ударними безпілотниками. Мер Одеси Геннадій Труханов показав перші кадри з міісця влучання, передає «Главком».

Наразі відомо, що внаслідок ворожого обстрілу постраждали щонайменше троє людей, медики надають допомогу на місці. Про госпіталізацію потерпілих не повідомлялось.

У багатоповерхівці спалахнула пожежа після удару фото: Геннадій Труханов

Внаслідок російських ударів пошкоджено житлову інфраструктуру. Аварійні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Медики надають допомогу пораненим після обстрілу фото: Геннадій Труханов

Місцеві пабліки поширили відео з моментом влучання російського безпілотника в одну з багатоповерхівок Одеси.

Також повідомляється, що на місці влучання виникла пожежа, зайнялись декілька квартир.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня російські терористи атакували Одесу ударними дронами.

Як відомо, внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.

Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові, пологовий будинок і є руйнування адмінбудівлі станції екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА. Нічна атака на Одесу буквально потрощила місто. Навколо вибиті вікна, потрощені дахи та поламані дерева.