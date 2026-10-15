На Дніпропетровщині загинули двоє людей через російські удари

У Павлограді зайнялися кілька приватних будинків

У Новоолександрівській громаді зруйновано приватний будинок

Зранку 15 жовтня російська терористична армія атакувала Дніпровський та Павлоградський райони на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«У Новоолександрівській громаді зруйнований приватний будинок. Загинули двоє людей», – зауважив Ганжа.

Також, за даними влади, у Павлограді зайнялися кілька приватних будинків. На місці працюють рятувальники, уточнюється інформація про постраждалих.

Нагадаємо, унаслідок атаки на Рівне ворожі дрони пошкодили приватний сектор в обласному центрі, людських жертв немає. За словами керівника області, пошкодження зафіксували в житловому секторі обласного центру. Коваль перебуває на місці події разом із представниками відповідних служб.

До слова, увечері 14 жовтня російський безпілотник атакував виробниче підприємство в Чорткові Тернопільської області. На території об’єкта виникла пожежа, а по медичну допомогу звернулися п’ятеро людей.

Також у Кропивницькому внаслідок ворожого удару загинули двоє людей, а атака на Кіровоградщину тривала й після першого повідомлення про жертву. Райкович закликав мешканців області дотримуватися правил безпеки й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.