На Дніпропетровщині загинули двоє людей через російські удари
У Новоолександрівській громаді зруйновано приватний будинок
Зранку 15 жовтня російська терористична армія атакувала Дніпровський та Павлоградський райони на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
«У Новоолександрівській громаді зруйнований приватний будинок. Загинули двоє людей», – зауважив Ганжа.
Також, за даними влади, у Павлограді зайнялися кілька приватних будинків. На місці працюють рятувальники, уточнюється інформація про постраждалих.
Нагадаємо, унаслідок атаки на Рівне ворожі дрони пошкодили приватний сектор в обласному центрі, людських жертв немає. За словами керівника області, пошкодження зафіксували в житловому секторі обласного центру. Коваль перебуває на місці події разом із представниками відповідних служб.
До слова, увечері 14 жовтня російський безпілотник атакував виробниче підприємство в Чорткові Тернопільської області. На території об’єкта виникла пожежа, а по медичну допомогу звернулися п’ятеро людей.
Також у Кропивницькому внаслідок ворожого удару загинули двоє людей, а атака на Кіровоградщину тривала й після першого повідомлення про жертву. Райкович закликав мешканців області дотримуватися правил безпеки й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
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