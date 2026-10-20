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У Солом'янському районі Києва дрон РФ влучив у медзаклад

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Солом'янському районі Києва дрон РФ влучив у медзаклад
Інформація про постраждалих та деталі щодо наслідків ворожого удару уточнюються
фото: ДСНС Києва/Facebook

Унаслідок удару є часткове руйнування даху

Сьогодні вдень, 20 жовтня, під час повітряної тривоги у столиці зафіксовано влучання ворожого безпілотника у будівлю медичного закладу та падіння уламків біля житлових будинків. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера, у Соломʼянському районі відбулося влучання БпЛА у верхній поверх будівлі медзакладу. Унаслідок удару є часткове руйнування даху. Усі екстрені служби вже працюють на місці події.

Крім того, у Голосіївському районі столиці зафіксовано падіння уламків на відкритій території неподалік від житлових будинків.

Інформація про постраждалих та деталі щодо наслідків ворожого удару уточнюються. Наразі в місті триває повітряна тривога. 

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння російського безпілотника поблизу автозаправної станції загинула одна людина, ще шестеро постраждали. П'ятьох поранених госпіталізували. 

Також внаслідок падіння російського безпілотника на Одеській трасі під Києвом вранці 20 жовтня пошкоджень зазнав пасажирський автобус. Водій транспортного засобу загинув від смертельного поранення. 

Теги: Віталій Кличко Київ обстріл

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