Росіяни зруйнували ще один навчальний заклад у Херсоні

Прокудін: «Вночі ворог поцілив у будівлю одного із коледжів у центрі міста»

У Херсоні російські загарбники у результаті нічного обстрілу міста зруйнували ще один учбовий заклад. Про це повідомив у Facebook голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Знову під ударом окупантів опинився освітній заклад Херсона. Вночі ворог поцілив у будівлю одного із коледжів у центрі міста, внаслідок чого спалахнула пожежа. Ніхто з людей не постраждав. Наслідки російського обстрілу – у відео», – написав очільник області та виклав відео наслідків обстрілу.

Нагадаємо, від самого ранку неділі, 27 липня, російські війська б’ють по Херсонщині. У селищі Комишани постраждали четверо людей, серед них – троє дітей, а у селищі Приозерне поранення дістала ще одна людина. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Сьогодні вранці російські загарбники завдали масованого удару по передмістю Херсона, у результаті чого поранені троє людей. За інформацією Мрочка, у всіх постраждалих попередньо діагностовано вибухові травми та контузії. Медики проводять дообстеження.