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Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині, серед поранених двоє дітей

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині, серед поранених двоє дітей
Усіх потерпілих госпіталізували до лікарні для надання меддопомоги
фото: United24

У Приозерному від обстрілів постраждала жінка

Від самого ранку неділі, 27 липня, російські війська б’ють по Херсонщині. У селищі Комишани постраждали четверо  людей, серед них – троє дітей, а у селищі Приозерне поранення дістала ще одна людина. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Вибухову травму, пораненя обличчя, тулуба, рук та ніг дістала 32-річна жінка. Також постраждали її діти: 10-річна дівчинка та 15-річний хлопчик», – ідеться у повідомленні.  

У дівчинки діагностували вибухову травму та струс головного мозку, у хлопчика – травма живота та поранення ноги. 

Серед постраждалих також 75-річна жінка.  В неї вибухова та черепно-мозкова травми, контузія. 

Усіх потерпілих госпіталізували до лікарні для надання меддопомоги. 

Також, у селищі Приозерне вибухову травму та контузію дістала 65-річна жінка. Лікарі надали їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські загарбники завдали масованого удару по передмістю Херсона, у результаті чого поранені троє людей. За інформацією Мрочка, у всіх постраждалих попередньо діагностовано вибухові травми та контузії. Медики проводять дообстеження.  

Як повідомлялося, під час удару по Харкову 24 липня російська балістична ракета влучила по офісу фонду FSD –швейцарської благодійної організації, яка займається гуманітарним розмінуванням. 

У будівлі обвалилися декілька поверхів. За інформацією журналістів, у результаті ворожої атаки пошкоджень зазнали щонайменше шість автомобілів, на яких працівники виїжджали на розміновувати поля.

До слова, Австрія продовжує надавати медичну допомогу Україні, прийнявши на лікування трьох онкохворих дівчаток з дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, яка постраждала від ракетного удару РФ. Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер.

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Теги: Херсонщина росіяни війна обстріл

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