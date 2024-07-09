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Без звинувачень Росії: Орбан прокоментував ракетний удар по «Охматдиту»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Без звинувачень Росії: Орбан прокоментував ракетний удар по «Охматдиту»
За словами угорського прем'єра, жорстокість російсько-української війни «вийшла на новий рівень»
фото з відкритих джерел

Орбан заявив, що світові держави мають вести Росію та Україну «до припинення вогню та мирних переговорів»

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан прокоментував ракетний удар російської армії по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Однак угорський політик жодним словом не засудив Російську Федерацію за вчинений терористичний акт. Свій допис політик оприлюднив у Facebook.

За словами Орбана, жорстокість російсько-української війни «вийшла на новий рівень».

«Вчорашня трагічна і жахлива атака на Київ підтвердила наші побоювання: як і очікувалося, жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень. Саме тому дев’ять днів тому ми розпочали миротворчу місію», – заявив Орбан.

Прем'єр також заявив, що збільшення страждань від війни повинні спонукати світові держави відмовитися від провійськової політики і натомість вести Росію та Україну «до припинення вогню та мирних переговорів через промирну політику».

«Лише таким чином ми зможемо запобігти невимовним руйнуванням, з якими ми зіткнемося в найближчі місяці», – заявив він.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем». Водночас Міністерство оборони РФ назвало публікації українських ЗМІ про обстріл дитячої лікарні у Києві «істерикою», заперечуючи свою причетність до акту тероризму.

Раніше СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

До слова, у Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.

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Теги: Віктор Орбан Угорщина Охматдит Київ обстріл

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