Ракетний удар по «Охматдиту» та безпекова угода з Польщею. Головне за 8 липня

Внаслідок російської атаки по Києву ракети окупантів пошкодили лікарню «Охматдит»

Ракетний удар по «Охматдиту», Україна та Польща уклали безпекову угоду, Україна скликає Радбез ООН. «Главком» склав добірку новин 8 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Ракетний удар по «Охматдиту»

Внаслідок російської атаки по Києву ракети окупантів пошкодили лікарню «Охматдит». Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

Станом на 19:00 відомо про 23 загиблих, з них двоє дітей, яких дістали з-під завалів багатоквартирного будинку.

У Солом'янському районі та у Шевченківському районі по семеро загиблих та ще дев’ятеро загиблих у Дніпровському районі.

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в семи районах міста – у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.

Україна та Польща уклали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею. Про це повідомляє Офіс президента.

«Цього року Польща надасть ще декілька пакетів військової допомоги і, відповідно до угоди, зобов’язується продовжувати підтримувати Україну протягом десяти років дії документа. Польща розгляне можливість передачі Україні не менше як однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів)», – йдеться у повідомленні.

Також угода передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

Росіяни масовано атакували Кривий Ріг

Російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату. Пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна.

Внаслідок удару відомо про п'ятьох загиблих чоловіків та п'ятьох загиблих жінок. Усього постраждало 47 осіб, з них дев'ятеро – у важкому стані

Світоліна вийшла у чвертьфінал Вімблдону-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу над китаянкою Ван Сіньюй у 1/8 фіналу Вімлбдонського турніру. Зокрема, Світоліна – єдина українка, що пробилася до 1/8 фіналу Вімблдону-2024.

У четвертому колі Еліна зустрілась у протистоянні з китаянкою Ван Сіньюй, 42-ю ракеткою світу. Китаянка на шляху до 1/8 фіналу також здолала прелставницю топ-10 світового рейтингу – у другому колі за три сети вибила п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу. На офіційних кортах Еліна Світоліна і Ван Сіньюй зустрілись вперше.

Україна скликає Радбез ООН

Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російські удари по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві.

Президент наголосив, що Україна «безперечно відповість нелюдям з Росії» та відновить інфраструктуру, пошкоджену під час масованого ракетного обстрілу 8 липня.

«Кожному, хто постраждав, зараз надається необхідно допомога. І обов'язково ми маємо всі працювати над тим, що притягти Росію до відповідальності за терор і Путіна за наказ віддавати удар», – сказав Зеленський.